На параде в РФ заметили оккупанта, который приказывал расстреливать гражданских в Буче 2 9.05.2024, 10:26

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Военный преступник получил звание «героя России».

В России на параде 9 мая в Хабаровске как и в прошлом году принял участие российский оккупант, руководивший подразделением, которое творило зверства в Буче. Военный преступник, полковник Азатбек Омурбеков возглавил колонну танков. Об этом сообщают расследователи международного сообщества InformNapalm.

Так, в Хабаровске прошел военный парад в честь «Дня победы». По улицам города проехалась колонна вражеских танков, в голове которой находился оккупант Азатбек Омурбеков.

«Сегодня, как и в прошлом году на военном параде в Хабаровске в очередной раз засветился пока живой военный преступник, экс-командир 64-й ОМСБр (в/ч 51460), который после военных преступлений в Буче и других городах был награжден Путиным званием «героя РФ» — полковник Азатбек Омурбеков», — говорится в сообщении.

В свое время оккупант руководил в/ч 51460, 64-й отдельной мотострелковой бригадой, которая совершила военные преступления в г. Буча, Киевской области.

Как сообщили в InformNapalm, 21 апреля 2022 года Великобритания внесла подполковника Азатбека Омурбекова в список лиц, на которых накладываются персональные санкции за военные преступления в Буче.

22 апреля 2022 года МО РФ опубликовало материал, в котором подтвердило непосредственное участие Омурбекова в боевых действиях в Украине и отметило, что ему присвоено очередное звание — полковник, а его бригаде статус «гвардейской».

На картах военных преступников, которые были созданы InformNapalm в 2022, Омурбеков обозначен как «пиковая дама». Пока что не ликвидирован.

Как ранее писали «Важные истории», весной 2022 года под командованием Омурбекова в Украине воевал российский военный Даниил Фролкин, который признался в убийстве мирного жителя.

«Командованию пытались объяснить, что мы больше в наступление не пойдем. Омурбеков начал пацанов бить, типа они слабаки, нецензурной бранью их покрывал просто. Одному прикладом по лицу ударил, второму пистолет приставил ко лбу, сказал: «Я сейчас тебя вообще застрелю и мне вообще ничего за это не будет», — рассказывал Фролкин.

Еще один оккупант из подразделения Фролкина рассказал, как Омурбеков приказывал расстреливать гражданских украинцев.

«Мы стояли в лесополосе за Андреевкой. Нас обстреливали, и ехали в какой-то момент гражданские. И Омурбеков сказал: «Всех под обстрел», — рассказал он.

По его словам, Омурбеков также приказывал убивать «всех, у кого телефоны найдете».