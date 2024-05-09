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Предполагаемого племянника Кубракова увольняют с поста министра в Украине

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  • 9.05.2024, 10:37
  • 2,740
Предполагаемого племянника Кубракова увольняют с поста министра в Украине

Голосование в Раде назначено на сегодня.

Профильный комитет украинского парламента поддержал постановление об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, комитет Верховной рады по вопросам транспорта поддержал увольнение Кубракова с занимаемой должности.

Как отметил парламентарий, сегодня в Раде будут голосовать за увольнение Кубракова и министра аграрной политики Николая Сольского, фигурирующего по делу о махинациях с землей.

Железняк также добавил, что за назначение новых министров сегодня не будут голосовать.

Александр Кубракова был назначен на должность министра инфраструктуры Украины в 2021 году. Во время полномасштабной войны, в декабре 2022 года, он стал главой объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Украинские CМИ сообщали, что Александр Кубраков является родным племянником министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, а его родной брат Николай и является отцом нового украинского министра.

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