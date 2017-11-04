На пути к новой революции в России? Илья Пономарев, Оливье Ведрин, tdg.ch

4.11.2017, 18:26

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Путин не вечен и изменения, которые произойдут после его ухода, будут положительными.

По мнению экспертов, от 1,5 до 2-х миллионов россиян — как правило, образованных и активных — покинули свою страну после того, как Путин начал войну с Украиной в 2014 году. Большинство из них никогда раньше не были политически активными людьми, но им было трудно жить в стране, находящейся в затяжном экономическом кризисе после резкого политического разворота к консерватизму. Большинство из них быстро и удачно ассимилировались в новых странах своего проживания, другие планируют возвращаться.

Путин не вечен и изменения, которые произойдут после его ухода, могут быть положительными, поэтому в наших общих интересах сделать их таковыми и вернуть Россию к идеям эпохи пост-просвещения, к которой она по праву принадлежит.

Либеральное движение «Болотное» против мошенничества на выборах в 2011-2012 годах было сначала жестко подавлено, а затем полностью уничтожено ложным антизападным патриотизмом, связанным с аннексией Крыма. Сейчас, накануне президентских выборов 2018 года, мы видим поднимающуюся в России новую волну протестов. Конечно, Путин победит на этих президентских выборах. Но эта новая президентская кампания должна быть использована оппозицией для общения с гражданами.

Она должна предложить новые программы и идеи, вывести на первый план новых политиков, перестроить оппозиционные силы и возродить движение сопротивления. Группе молодых политиков во главе с бывшим депутатом Дмитрием Гудковым удалось обеспечить победу 266 депутатам на муниципальных выборах в российской столице. Это был унизительный политический удар для Путина, потому что в его районе и в районе, где находится Кремль, оппозиция заняла все места, не оставив для представителей партии Путина «Единая Россия» ни одного мандата.

Эти выборы продемонстрировали уязвимость Кремля и необходимость более технократического подхода с использованием социальных сетей. Гудковская кампания была основана исключительно на краудфандинге. Значительная часть средств поступила от тех миллионов россиян, которые покинули свою родину.

Оппозиция в России постоянно находится под давлением агентов безопасности, она не может создать консолидированную программу, как это могут сделать ее соотечественники на Западе. Им легче это сделать, поскольку они живут в странах современной западной демократии. Необходимо также поддерживать сотрудничество и взаимодействие между лидерами оппозиции, а не искать одиноких воинов и мессий, нужно объединяться с гражданским обществом.

Эффективное использование потенциала русскоязычной диаспоры становится важным фактором для будущего успеха. Мы неоднократно наблюдали, как западные институты терпели неудачу или действовали неэффективно, пытаясь изменить ситуацию внутри России. Это не их работа, это работа самих россиян.

Запад должен взаимодействовать с этой новой диаспорой, живущей на его территории, которая бежала из путинской России, и, которая верит в новые идеи XXI века и знает Россию лучше, чем любые другие западные институты. Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». У русских и европейцев есть много общих ценностей, которые нужно защищать. Мы можем и должны вместе найти эту точку опоры!

Илья Пономарев, Оливье Ведрин, tdg.ch