Фотофакт: Слонимский пенсионер смастерил из мотоблока мини-трактор 3 5.11.2017, 16:49

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У пенсионера нет специального образования, но он делает своими руками необычные вещи.

В Деревянчицах Слонимского района живёт местный Кулибин — Михаил Грецкий. У пенсионера нет специального образования, но он делает своими руками необычные вещи, пишет gs.by.

В одном из гаражей у Михаила Васильевича стоит мини-трактор, который он смастерил из мотоблока. К трактору соорудил два прицепа и приспособление для обработки приусадебного участка.

Михаил Грецкий в прошлом водитель с сорокалетним стажем.

— Без дела на пенсии трудно сидеть, — так он объясняет результат своего творчества.

— К трактору цепляю плуги, сошки и другие приспособления. А на сооружение техники пошли лишние в хозяйстве вещи. Вот, например, бампер сделан из спинки кровати. У трактора фары горят, повороты светятся, тормоза надежные, клаксон гудит звонко, и можно разогнаться до 30 км в час, — пояснил умелец.

На переработку самого мотоблока понадобилось около двух месяцев. Одно из последних изобретений — прицеп. Сделан он за две недели до копки картофеля, чтобы была возможность возить мешки с клубнями.

— Сварка, дрель, болгарка — это всё есть, а остальное руки сами всё делают. Я никаких схем и чертежей не делаю. Вот что-то в голову приходит, то и сразу мастерю, — улыбаясь, добавляет Михаил Грецкий.

Михаил Васильевич увлекается рыбалкой и любит собирать грибы.

Мастер рассказал, что как-то отправился в лес за грибами на мини-тракторе и попал под дождь, промок. Вернувшись домой, мужчина сделал каркас и обшил его поликарбонатом — получилась своеобразная кабина, где можно укрыться от дождя и ветра.

— Теперь под дождём могу и рыбу ловить. Подгоняю прицеп ближе к водоёму, сажусь под крышу, забрасываю удочку.

У сельского жителя есть ещё одно хобби — он делает топоры и ножи. Многие клинки он куёт из нержавеющей стали, из которой делают некоторые детали для космических кораблей. А стальные заготовки ему привёз зять из России. Многие свои изделия мастер раздаёт знакомым.

В коллекции топоров у Михаила Грецкого есть и один необычный.

— Как-то грибы собирал возле Полонки и нашёл топор. Думаю, это топор наполеоновских времён, форма очень уж похожая на поделки того времени. У нас таких топоров сейчас не делают. Может быть, дикие кабаны вырыли. Как раз в тех местах отступали войска Наполеона. Сталь в нём отличная, видимо булатная, когда точишь — искра красная идёт, — рассказал собеседник.

В планах у мастера сейчас качели, которые он обещал сделать во дворе для внучки.