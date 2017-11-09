В Борисове студент провожал друга в армию и пропал 21 9.11.2017, 8:38

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Учащийся Борисовского политехнического колледжа пошел с друзьями в клуб Barbossa.

19-летний Вова Гаврилович пропал в ночь с 4 на 5 ноября. Студент Борисовского политехнического колледжа пошел с друзьями в клуб Barbossa. По словам родственников, там случилась драка, Владимира побили и около 2:35 он вышел из клуба. С этого времени его не видели. Борисов и окрестности прочесывали волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел», но безрезультатно. Где парень, никто не знает, пишет onliner.by.

— В клуб он пришел где-то в начале первого, он был с компанией, провожали друга в армию. Мы посмотрели записи камер видеонаблюдения. На них видно, что около него терлась какая-то девушка. И кто-то его стал бить со спины, — говорит родная сестра Владимира Илона. — И видно, что он пошел узнать, кто это сделал. Пошел один, друзья с ним не пошли. На камере видно, что этот человек похож на солдат в беретах, которые в тот момент были в клубе. Вышла драка. Его пинали и били, как мячик футбольный.

Как мы выяснили потом, в тот день компания солдат (говорят, что их было где-то 17 человек) сначала отдыхала в одном ресторане, потом в ресторане «Орхидея», а затем на такси ребята приехали в клуб.

— В компании были не только борисовские солдаты, но и ребята из Крупок и Минска, — говорит Илона. — Милиция их сейчас разыскивает, кого-то допрашивают. Кто-то не выходит на связь — отключены телефоны, кто-то удалил свои страницы из соцсетей.

По словам сестры, побитый Вова вышел из клуба примерно в 2:35 ночи. Очевидцы утверждают, что парень был выпивший. По словам его друзей, они пили и курили кальян. Говорят, Вову из клуба выводили охранники. С того момента информации о нем нет никакой вот уже четвертые сутки.

Когда младший брат не вернулся домой, его старшая сестра подняла панику. С 5 ноября его ищет милиция и волонтеры.

— Он не драчливый, не запойный. Девушки у него как таковой не было. Мой муж для него как старший брат был, со мной он делился всем. Если он и мог куда пойти, то он бы пошел к нам, — волнуется Илона. — Мы сбились с ног, мы облазили все болота, все речки, ни одной его вещи не нашли. Писали, что его сажали в машину такси. Мы разыскали водителя, это был не Вова. Потом была информация о том, что на заправке похожего человека видели — оказалось, тоже не мой брат. Ни в моргах, ни в больницах, ни в милиции его нет. Я не знаю, может, поднимать направление Жодино, искать, кто закупал много бинтов и обезболивающих. Может, кто-то его подобрал, но побоялись сообщить правоохранителям? Мы все эти варианты рассматриваем. Может, у него что-то с памятью, может, челюсть сломана и он не может говорить...

Родственники пропавшего просят всех, кто знает хоть какую-то информацию о нем, сообщить об этом по номерам родственников: +375 (29) 153-92-58, +375 (44) 751-92-97, +375 (25) 936-19-15, +375 (29) 877-96-34.

Официально

В Борисовском РОВД сообщили: 19-летнего Владимира Гавриловича сейчас ищут. По сведениям правоохранителей, парень вышел из клуба и пропал. Информацию о том, что в Barbossa была драка с участием солдат, в РОВД не подтвердили.