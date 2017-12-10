Иерусалимское обострение: Будет ли война на Ближнем востоке? Игорь Семиволос, nv.ua

10.12.2017, 10:10

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Решение Трампа имеет два рода последствий – ситуативные и институциональные.

На решение Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля будут два вида реакции: ситуативная, которую мы наблюдаем сейчас, и институциональная.

Что касается ситуативной, очевидно, наиболее важными будут события сегодняшнего дня. Потому что сегодня – Джума-намаз, то есть пятничная молитва, большое количество людей приходят в мечети. В ходе проповедей этот вопрос будет подниматься, и можно ожидать, что сегодняшний день будет самым горячим не только в Палестине, но и во всем арабском мусульманском мире. Если мы станем свидетелями эскалации, которая переступит традиционный уровень насилия в тех вопросах, которые касались статуса Иерусалима, то ситуация может выйти из-под контроля.

Также можем увидеть новую консолидацию очень радикальных и умеренных сил вокруг Иерусалимского вопроса. И возможно даже, что теперь будет формироваться некая новая конструкция противостояния на Ближнем Востоке. Поясню. Если сегодня главный вектор противостояния – между суннитами и шиитами в контексте Сирийской войны и усиления Ирана, то после решения Трампа на некоторое время это пространство может быть переформатировано, и ключевыми врагами станут США и Израиль.

Институционально ситуация может развиваться так. Мы видим сегодня, что Трамп оказался в международной изоляции. То есть все остальные активные игроки выступили против такого решения. Таким образом, это еще более «усложнило жизнь» Израиля. Кроме того, Трамп не пользуется популярностью в либеральной американской прессе, и его решение будут жестко критиковать в самих Штатах. В течение всего 20-го века в окрестностях Иерусалима не раз вспыхивали арабские восстания. И решение американского президента оскорбит арабский мир. Увеличится дистанция между Израилем и Европейским союзом. Также это ослабит позиции США на Ближнем Востоке. И усилит позиции Ирана и России, которые уже довольно потирают руки, ожидая, как Трамп окончательно погрузиться в этот кризис.

С точки зрения международного права, шаг США в значительной степени порадовал Биньямина Нетаньяху, который с «братскими» интонациями приветствовал решение Трампа.

Я не ожидаю, что в США произойдут какие-то громкие терракты, в которых требуется длительная подготовка, как это было с 9\11. Но спонтанные теракты, эмоциональные, когда люди принимают внезапное решение устроить терракт, они не исключены. И таких ситуаций следует опасаться. Очевидно, что не США, а именно Израиль теперь станет главным объектом террористической активности.

В зависимости от того, как будет увеличиваться, накручиваться истерия вокруг Иерусалимского вопроса, и в зависимости от того, как будут вести себя израильтяне, будет зависеть формирование новых альянсов на Ближнем Востоке. Но та реакция, которую мы видим сегодня в арабском мире на решения Трампа, она абсолютно легитимна. Нарушены очень глубокие чувства, которые касаются религии, и это очень опасные вещи.

Игорь Семиволос, nv.ua