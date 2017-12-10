Минчанка показала свои веселые скетчи о жизни Комаровки

Минчанка показала свои веселые скетчи о жизни Комаровки3
- 10.12.2017, 16:36
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Скетчи минчанки победили в конкурсе, который делала московская художница для своих друзей и подписчиков инстаграма.
Каждые выходные citydog.by показывает вам необычные и смешные картинки из жизни Минска. Сегодня – немного красоты про Комаровку.
Эти скетчи появились в инстаграме минской иллюстраторки Елизаветы Емельяновой еще месяц назад. Девушка сходила на Комаровку и сделала несколько зарисовок с натуры – в итоге получились шикарные иллюстрации о жизни самого большого рынка страны.
#sketch_in_the_city Рисую для скетч-конкурса от @evdokeya 🌟 Ещё один рыночный скетч. Самая большая проблема, когда рисуешь на рынке - количество подозрительных взглядов. Поэтому мне для начала пришлось купить немного овощей, чтобы после прикрываться покупками)🙈Первой моей маскировочной покупкой стала тыква🎃 Во-первых, нельзя сейчас уходить с рынка без тыквы, а во вторых, я решила в начале купить тыкву, а потом узнать у колоритного продавца, не против ли он, если я его зарисую. Оказывается, иногда это работает) Но вообще все зарисовки пришлось заканчивать дома, потому что охрана стала на меня нездорово коситься🌚 Спонсоры @maleviches @topcreator @fabercastell_russia . #art#artist#artistoninstagram#sketch#sketchbook#autumn#illustration#illustrator#topcreator#instaart#flatlay#photooftheday#artsketchbooks#followme#скетчи#скетч#art_we_inspire#vscocam#instagood#sketch_daily#worldofartists#l4l#like#likeforlike#instaminsk#minsk
– Скетч – это фактически набросок, но делать его не так-то легко, – призналась художница, у которой за спиной художественная школа и Академия искусств. – К сожалению, нас таким вещам не учили – мы рисовали постановки, портреты, все такое академическое.
Поначалу было сложно делать скетчи, я практиковалась где-то год. Представьте: вы берете маркер или линер – не выстраиваете, не намечаете композицию, а сразу схватываете сюжет, характеры и фиксируете их на бумаге.
В идеальном случае скетч создается около 15 минут, но в случае с Елизаветой доходило до получаса: не все продавцы Комаровки радовались, когда видели, что девушка их рисует. Поэтому ей приходилось делать это, прикрываясь пакетами с продуктами. А заканчивала она свои работы дома.
«Эта бабушка была ну очень колоритная: она продавала домашний чеснок, и у нее на лице были невероятные красные губы, – пишет Елизавета пояснение к скетчу ниже. – А когда к ней подошла группа корейцев и попыталась что-то объяснять… В общем, вы поняли!»
#sketch_in_the_city Рисую для скетч-конкурса от @evdokeya 🌟 Доброе утро, друзья! По моему скромному мнению, рынок - сердце города♥️ Это просто-таки рай для фотографа или художника! Невероятное количество колоритных персонажей и сцен. А так как камеру в руках я променяла на пачку линеров, у меня вышло несколько жарких набросков) Небольшая ремарка: эта бабушка была ну очень колоритная особо(у меня с ней осталась ещё пара совсем быстрых набросков), она продовала домашний чеснок и у неё на лице были невероятные красные губы) А когда к ней подошла группа корейцев и начала что-то пытаться объяснить..в общем, вы поняли) Спонсоры @maleviches @topcreator @fabercastell_russia . #art#artist#artistoninstagram#sketch#sketchbook#autumn#illustration#illustrator#topcreator#instaart#flatlay#photooftheday#artsketchbooks#followme#скетчи#скетч#art_we_inspire#vscocam#instagood#sketch_daily#worldofartists#l4l#like#likeforlike#instaminsk#minsk
«Думаю, вы знаете, как продавцы на рынке не любят, когда ты сам выбираешь фрукты. А уж тем более если эти продавцы из Техаса».
Кстати, скетчи минчанки победили в конкурсе, который делала московская художница для своих друзей и подписчиков инстаграма. А Елизавета тем временем преподает скетчинг в Минске.
#sketch_in_the_city Закончила ещё одну рыночную зарисовку для скетч-конкурса от @evdokeya Думаю вы знаете, как продавцы на рынке не любят, когда ты сам выбираешь фрукты. А уж тем более те, что из Техаса😆 Спонсоры @maleviches @topcreator @fabercastell_russia . #art#artist#artistoninstagram#sketch#sketchbook#autumn#illustration#illustrator#topcreator#instaart#flatlay#photooftheday#artsketchbooks#followme#скетчи#скетч#art_we_inspire#vscocam#instagood#sketch_daily#worldofartists#l4l#like#likeforlike#instaminsk#minsk