Минчанка показала свои веселые скетчи о жизни Комаровки 3 10.12.2017, 16:36

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Скетчи минчанки победили в конкурсе, который делала московская художница для своих друзей и подписчиков инстаграма.

Каждые выходные citydog.by показывает вам необычные и смешные картинки из жизни Минска. Сегодня – немного красоты про Комаровку.

Эти скетчи появились в инстаграме минской иллюстраторки Елизаветы Емельяновой еще месяц назад. Девушка сходила на Комаровку и сделала несколько зарисовок с натуры – в итоге получились шикарные иллюстрации о жизни самого большого рынка страны.

– Скетч – это фактически набросок, но делать его не так-то легко, – призналась художница, у которой за спиной художественная школа и Академия искусств. – К сожалению, нас таким вещам не учили – мы рисовали постановки, портреты, все такое академическое.

Поначалу было сложно делать скетчи, я практиковалась где-то год. Представьте: вы берете маркер или линер – не выстраиваете, не намечаете композицию, а сразу схватываете сюжет, характеры и фиксируете их на бумаге.

В идеальном случае скетч создается около 15 минут, но в случае с Елизаветой доходило до получаса: не все продавцы Комаровки радовались, когда видели, что девушка их рисует. Поэтому ей приходилось делать это, прикрываясь пакетами с продуктами. А заканчивала она свои работы дома.

«Эта бабушка была ну очень колоритная: она продавала домашний чеснок, и у нее на лице были невероятные красные губы, – пишет Елизавета пояснение к скетчу ниже. – А когда к ней подошла группа корейцев и попыталась что-то объяснять… В общем, вы поняли!»

«Думаю, вы знаете, как продавцы на рынке не любят, когда ты сам выбираешь фрукты. А уж тем более если эти продавцы из Техаса».

Кстати, скетчи минчанки победили в конкурсе, который делала московская художница для своих друзей и подписчиков инстаграма. А Елизавета тем временем преподает скетчинг в Минске.