«Панская хвароба»: Как наши предки побеждали хандру 2 10.12.2017, 18:25

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Белорусы никогда не были нытиками, а всегда были практиками.

Писатель Альгерд Бахаревич, не устраивая сеанса спиритизма, рассказал белорусам, как их предки боролись с осенней депрессией. Напоследок поделился главным наблюдением, помогающим справляться с сезонной хандрой: осень — это не навсегда, пишет bolshoi.by.

Осенняя депрессия, говоришь?.. Наши предки только улыбнулись бы. В пшеничные усы, краешком рябиновых губ. Белорусы — крестьянская нация, не нытики, но практики — скептики и трудоголики. На то, чтобы предаваться сезонной хандре, у них просто не было времени. Если они и задумывались о депрессии, то считали ее скорее городской блажью, «панскай хваробай».

«Не могу встать с утра пораньше, вяну вся… Вроде и не делала ничего, а все равно устала», — переживает одна селянка-белоруска, жертва осенней фольклорной экспедиции. Переживает, потому что стыдно: «На панскую хваробу захварэла…» Да, наши предки были практиками и скептиками… Но и романтиками тоже. При всем своем нездоровом трудолюбии и любви к порядку — что в хате, что в чувствах — с приходом осени они понимали: что-то здесь не так. Щемит, не отпускает, красиво — и как-то мучительно больно, и хочется забыться тяжелым артхаусным сном. Как точно подметил Якуб Колас:

«…і стаіш ты смутны,

Доўга пазіраеш,

Як бы нешта страціў,

А што — сам не знаеш».

Колас вообще специалист по осенней депресии (еще одно доказательство того, что нация у нас крестьянская, а литература — панская). В «Новай зямле» он вывел белорусскую формулу этого аффективного расстройства: «Ціхі жаль і нараканне, з жыццём і сонцам развітанне». По-моему, очень точно: есть здесь и то, что ученые называют фотозависимостью (от света, а не от селфи), и настроение есть, и жалоба…

Нет только предложений.

Так как же они выживали, наши славные, хитро прищуренные пращуры?

Как и всем пращурам, им было труднее, чем их потомкам. Осень у них начиналась раньше — уже в августе считалось, что лету конец и пора переключать опции на новый режим. В борьбе против хандры на выручку приходил природный календарь, разбавленный красными датами церковно-языческих праздников. Особо расслабиться он не давал: в самом начале октября, на Покрова, все полевые работы должны были завершиться, равно как и садово-огородные; хата и сарай утеплены, короче: Ordnung muss sein. Осенний орднунг. И сразу же начинались новые заботы — стойла, дрова и все такое. А чтобы не умереть от скуки, в это тоскливое время начинали строить матримониальные планы: девушки гадали на блинах, когда и с кем идти в крепостной загс, и вообще — начиналось время «вячорак», крестьянских party.

…гостей надо выбирать с умом. Особенно осенью, когда депрессия властвует над нашими душами безраздельно.

Вот и первый рецепт от депрессии: работай побольше, думай поменьше, а если думаешь — то лучше о личной жизни. Никто ее за тебя не проживет.

Но и о вечной не забывай. Ведь потом приходило время Дедов, поминовения усопших. «На Дзяды паплакаць трэба, пашкадаваць памерлых, тады і яны нас не забудуць». И это тоже урок потомкам, сохнущим осенью по себе любимым: мементо мори. Осенью вообще хорошо думать о смерти — бодрит.

В середине осени по всей Беларуси начинались ярмарки — «кірмашы». Как видим, уже наши предки понимали, что шопинг — один из лучших антидепрессантов. Осень — время скидок, как сказано в Писании… Ну ладно, это я загнул, однако реклама и есть религия, она подобна богу, она везде и нигде и тоже обещает нам вечную благодать. Некоторые верят.

А самый лучший способ побороть осенний сплин — это, конечно искусство. То самое, которое на несколько сантиметров длиннее жизни. И здесь на помощь спешит наш незабвенный шляхтич Завальня. Тот самый, который с приходом осени «каждую ночь засыпал, слушая чародейные сказки». И больше всего он любил, когда к нему заезжал какой-нибудь гость и оставался на ночлег. Такой гость всегда мог рассказать что-нибудь новенькое, что-нибудь этакое… И внакладе не оставался: за хорошую сказку Завальня ни самогона, ни подарков не жалел. «Тот гость был ему всех милее, у кого в запасе имелось достаточно историй, разных интересных случаев и сказок…»

…работай побольше, думай поменьше, а если думаешь — то лучше о личной жизни. Никто ее за тебя не проживет.

Так что еще один урок потомкам — гостей надо выбирать с умом. Особенно осенью, когда депрессия властвует над нашими душами безраздельно.

Работа, заботы о личном и вечном, деньги, хороший сериал на ночь… Все это отвлекает от мокрой и липкой хандры, хотя от себя, конечно, не убежишь — что осенью, что в День милиции.

Главное, не забывать: осень — не навсегда.

Как говорили древние (а они тоже в каком-то смысле наши предки): «И это пройдет».