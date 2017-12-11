Теннисистка Арина Соболенко попробовала свои силы в биатлоне 1 11.12.2017, 15:06

Первая ракетка Беларуси встала на лыжи и взяла в руки винтовку.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проводит отпуск в Норвегии. На днях 19-летняя спортсменка попробовала свои силы в биатлоне, пишет pressball.by.

"Когда Вадим Леонидович сказал "ты не попадешь", я попала три раза подряд. Поэтому, дорогие мои, меня лучше не обижать, так как практика показывает: стреляю я метко", — написала Соболенко в своем инстаграм-аккаунте.