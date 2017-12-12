До $3 миллионов: Самые дорогие квартиры Минска в 2017 году 7 12.12.2017, 8:46

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Цены «элитную» недвижимость в столице поражают воображение.

В уходящем году рынок элитной недвижимости запомнится оптимистичными ценами на элитные столичные метры, максимальная цена на которые достигала 13 тысяч долларов. Портал tut.by выбрал топ самых дорогих квартир, которые продавали в этом году в столице.

1. Пентхаус с видом на экс-Кемпински

Пентхаус в элитной новостройке на улице Румянцева, 7 — самое дорогое предложение года на столичном рынке недвижимости. Жилье продавали за три миллиона долларов, по 13 513 долларов за квадратный метр. По мнению экспертов, цена себя полностью оправдывает за счет уникального месторасположения, а также уровня жилья. Такие объекты риелторы называют штучными.

— Второй такой квартиры в Минске не найти, этим она и уникальна, — рассказывала журналистам заместитель директора агентства недвижимости «Сильван» Валерия Хованская. — И цена на нее будет соответствующей.

2. «Двушка» в Троицком предместье

Двухкомнатная квартира в шестиквартирном доме 1900 года постройки предлагается за 606 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов за «квадрат». Это Троицкое предместье, улица Старовиленская, 8.

Интерьеры квартиры в объявлении не представлены, акцент сделан на том, что ее можно вывести в нежилой фонд.

3. Четырехкомнатная на Москвина

Квартира расположена в ЖК «Залаты маёнтак». Площадь жилья — 187 квадратных метров, цена за «квадрат» — 7223 доллара. Итоговая стоимость этой четырехкомнатной квартиры — 1,35 миллиона долларов.

«Очень высокое качество отделки, абсолютно все от лучших ведущих мировых производителей. В квартире также есть постирочная, две гардеробных, две ванных комнаты», — говорится в объявлении.

В стоимость входит и гараж на две машины.

4. «Трешка» в доме «У Троицкого»

Трехкомнатную квартиру в «Доме Чижа» предлагают за 760 тысяч долларов, по 5 601 за квадратный метр. Жилье площадью 136 квадратных метров, пс панорамным видом на Свислочь. Квартира продается с мебелью.

5. «Однушка» за полмиллиона долларов

Потрясла ценой и однокомнатная квартира в доме «У Троицкого» на 22 этаже. Ее выставили на продажу за 500 тысяч долларов. Правда, если сумму поделить на площадь квартиры, то получается всего по 1635 долларов за квадратный метр - квартира без отделки и перегородок площадью 300 квадратных метров.