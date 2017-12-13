«Переворачиваю мир»: Бизнесмен строит под Новогрудком Дом исполнения желаний 6 13.12.2017, 13:37

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В дом Сергея Коваля может попасть каждый желающий в любое время и в любую пору года.

«Я этот дом подарил людям», – так начинает экскурсию по своим удивительным владениям Сергей Коваль, который в определенный момент решил, что может спасти мир. Вместе с мастерами из всей Беларуси бывший бизнесмен пытается сохранить красоту, ведь только она, по его мнению, может помочь людям, говорится в репортаже «Белсата».

«Отличный был физик Альберт Эйнштейн. Он придумал теорию относительности. Все относительно наблюдателя. Вообще мир – это то, что видят глаза. Сколько глаз, столько и миров. Относительно меня – это третий храм. Второй храм, помните, из золота был и разобран был людьми. Разобран на деньги. И люди страдают. А это третий храм, и моя задача – собрать все деньги обратно, чтобы люди перестали страдать. Я подарил этот Дом людям, всей земле», – рассказывает Сергей, каждое слово которого можно резать на цитаты. Это смущает ум, вызывает подозрения в сумасшествии в начале и заставляет глубоко задуматься в результате.

«Добавил чуть-чуть красоты»

Дом на окраине деревни Литовка Сергей Коваль присмотрел себе давно. В 2012-м начал перестройку, и сейчас здание над озером привлекает внимание каждого, кто проезжает рядом. Именно здесь останавливался на отдых некогда Владимир Высоцкий вместе с Мариной Влади и в память об этом Сергей специально оформил одну из комнат, по которой водит своих гостей.

«Почему решил построить? Испугался. За жизнь свою, за жизнь своих детей. Проанализировал весь опыт, все знания, которые у меня есть. Смотрел новости международные и испугался. В политику я не вмешиваюсь, политика – грязное дело. В религию я тоже не вмешиваюсь. Я взял первую часть фразы Достоевского: «Красота спасет мир» и добавил чуточку своей. И строю этот дом, чтобы спасти этот мир от войны и потопа. Я как только начал заниматься этим объектом, то до сих пор живу в счастье. Я наблюдаю, как вдохновленные люди, большие мастера, вдохновляя друг друга, реализуют свои мечты», – рассказывает Сергей Коваль.

Ворота – вечный двигатель

Чтобы лучше работалось мастерам, на улице звучит классическая музыка. Каждая деталь этого места имеет свою отдельную историю. С одной стороны в забор встроен аквариум с рыбками, чтобы кошке – королеве этой стройки Катьке-Макатьке было, чем заняться. Глядя на причудливый кованый забор, трудно сразу понять, что это – вечный двигатель.

«Здесь у нас на воротах – швырялочка обезьяньих мозгов. Начинает швырять мозги – 100 мозгов в минуту. На руке тевтонского рыцаря орел. Булавы – это маяк для тех, кто заблудился. Звук «ом». Звук бесконечности в индуизме, применяется брахманом, чтобы вызвать существо неведомой человечеству силы. Японско-украинская пагода. Кузнец украинец. Мы просили японскую, поэтому получилась – японско-украинская. Рог изобилия. Сейф, в нем 130 тысяч комбинаций, но только я знаю точную. Есть в математике такой раздел комбинаторика. Я попросил великого кузнеца вставить туда величайшую тайну мироздания. С одной стороны там красное прозрачное стекло и тайну можно прочитать. На латыни. Там написано «Идея вечна». И заключается она в следующем: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», – рассказывает Сергей Коваль.

За воротами гостей встречает барельеф с изображением Духа леса. Его грустные глаза напоминают о том, как плохо люди обращаются с лесом. К примеру, выбрасывают старые мобильные телефоны, которые Сергей после собирает и вешает на одной из стен домика. «Они гниют 200 лет. Давайте старыми мобильными телефонами утеплим временные сооружения. А когда их станет так много, что стена не будет выдерживать, давайте утилизируем их по всем правилам и методам. Привозите, если у вас есть старый мобильник. Там есть гвоздик, молоточек – прибьем, будет тепленько», – показывает спасатель мира на стену с распятыми мобильниками.

Во дворе сделана специальная сцена, на ней – одна из скульптур напоминает российскую певицу Наргиз Закирову. «Я с ней лично знаком и думаю, что в будущем она выступит в этом доме бесплатно. А скульптуру делал наш новогрудский парень. Самоучка. До 23-х годов был сварщиком, потом начал лепить. Дмитрий Ерофеев, скульптура «древесная пленница», – рассказывает Сергей.

Стена сцены украшена фресками, на которых изображены: портрет носителя пурги (Сергея Коваля), собака Бомка, первые свидетели падения камня истины, образ средневековых мастеров с лицами тех, кто работает сейчас и кто пытается изобрести вечный двигатель, котел, корень мандрагоры, произведения искусства.

«Все должно быть высшего качества, так как иначе внизу котла стоит фильтр высокой очистки, и если что-то будет плохого качества, забьется, и двигатель перестанет работать. Но основным топливом вечного двигателя будут продолжающиеся желания людей увидеть, что будет дальше. Ведь миром движут наши желания. Вопрос только в том, куда их направлять», – объясняет Сергей.

В стиле «блевотного ампира»

Далее входим в дом. Коридор встречает нас комнатой с масками Шекспира в стиле «блевотного ампира», как охарактеризовал его Сергей. Сбоку комнатка с большим барельефом Высоцкого. Далее вход в большой зал, где на потолке, как в бывших дворцах, изображены четыре земные стихии. На стене висит странная конструкция, напоминающая часы. Однако, куда там ?! Это… трубка мира.

«Прилетела ко мне, пробивая миры, большая трубка мира. Она предназначена для правителей. У меня большая мечта, чтобы сюда в большой зал прилетали правители вражеских стран и курили свою трубку. Может тогда перестанут вестись войны на земле», – объясняет Сергей, увидев удивление на наших лицах. В углу зала стоит бар-тумбочка с маленькими бутылочками валерьянки для кошки Катьки-Макатьки, которая любит иногда опохмелиться.

«Смысл дома – проверить психику человека. Я выбрал специально язык, понятный всем людям на земле – это язык красоты. Здесь каждый реализует свою мечту. И каждая частица и деталь дома – это исполненная мечта человека. Все делается спонтанно. Вечный двигатель – желания. Весь мир – это желания, только куда их направить? Либо на добычу углеводородов, либо на мир и творчество. Жить можно по-разному. Я развернулся в другую сторону, потому что я не хочу войны», – объясняет хозяин Дома исполнения мечтаний.

Во внутреннем дворике Сергей Коваль строит ковчег, в котором Ленин вместе с Марксом поплывут в социализм. У ковчега – беседка в стиле испанского архитектора Антонио Гауди. Хотя, кто его знает? Может он здесь побывал и вдохновил мастеров? В доме Сергея Коваля реальность перестает быть нормальной. Это маленькая другая вселенная, каждая деталь которой заставляет видеть вещи по-новому, по-другому. Вот например за домом стоит еще один домик, меньший, где живут гномы. А фонтан за домом – это не фонтан, а лягушка, которая душит человека. А в подвале дома – опочивальня в стиле зомби-хоррора. Здесь даже есть свой дракон, который прилетел в ночь кровавого месяца и снес яичко.

Привал Черного рыцаря

Кроме дома следует также остановиться возле привала, который без преувеличения можно назвать одним из самых интересных в Беларуси. Делал его также Дмитрий Ерофеев, и посвящен он Гражине – героине всемирно известного произведения Адама Мицкевича.

«Когда-то к Новогрудскому замку подошло огромное тевтонское войско. В то время здесь княжил Литавор. Магистр ордена потребовал от князя дань. Князь испугался и решил заплатить. У князя была жена Гражина. Очень красивая и умная. К ней приехал князь Радмин и говорит: Гражина, надо защищать нашу землю, так как что о нас подумают наши дети. Гражина не хотела возражать мужу, но надо было что-то делать. Она собрала армию. Надела черные доспехи и пошла на крестоносцев. И здесь в долине Литовки началась битва. На третий день они разбили крестоносцев, но черный рыцарь, который повел войско, был ранен. В давние времена рыцаря принято было сжигать на костре. И когда сняли шлем, это оказалось жена князя Гражина», – с энтузиазмом рассказывает Сергей.

«І ня знойдзецца сягоння ў Навагрудскай гміне ніводзін, хто не знаў бы песні аб Гражыне, бо і дудары пяюць і паўтараюць дзеўкі. А месца бітвы той завуць далінаю Літэўкі. Адам Міцкевіч», – виднеется надпись на привале.

«Переворачиваю мир»

Если говорить о самом Сергее Ковале, то в деревне его зовут Французом. Прозвище появилось еще в детстве, когда мальчиком он носил кожаный черный плащ, который прислала ему родственница из Америки.

«Год учился в БГУ, факультет радиофизики и электроники, потом попал в СПТУ, потом попал в армию. Потом ушел в сельхозтехникоум. Немного в тюрьме даже посидел. Откуда деньги? Деньги я заработал в течение 20-ти лет на виду у всех жителей провинциального 30-тысячного города Новогрудок. Я их заработал. Деньги – это осколки наших желаний и тратить их нужно на то, что приносит нам удовольствие. В Индии я понял, что счастливый человек – это не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает. Этот дом – мое большое удовольствие. Только сумасшедшие верят в то, что могут перевернуть мир, и поэтому его переворачивают. И я верю, что это делаю», – рассказывает о себе Сергей.

В дом Сергея Коваля может попасть каждый желающий в любое время и в любую пору года. Находится он за Новогрудком по дороге в деревню Литовка.