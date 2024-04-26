Литовская таможня забрала у белоруса BMW за €41 тысячу 5 26.04.2024, 21:06

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Он мог перевозить его для продажи в РФ.

Литовские таможенники задержали автомобиль BMW 730 LDxDrive, которым управлял белорус.

Авто арестовали, поскольку посчитали, что он перегоняет машину не для себя — а значит, его деятельность подпадает под санкции ЕС, сообщает Таможенная служба Литвы.

Его цена — 41 000 евро.

Белорус сообщил таможенникам, что везет автомобиль из одной из стран ЕС для личного пользования. Однако при проверке сотрудники таможни усомнились в его правдивости: они заподозрили, что перегон автомобилей — это бизнес белоруса.

В Таможенной службе Литвы отметили, что белорусу грозит штраф и конфискация машины. В литовском ведомстве подчеркнули, что автомобиль не является объектом санкций, но вот перевозка товаров белорусами и белорусскими компаниями в коммерческих целях через территорию ЕС подпадает под ограничения.