«Крамбамбуля» представила новую песню про рождественский лес 14.12.2017, 11:39

В песне рассказывается о людях, которые ушли от реальности в мифический лес.

Группа «Крамбамбуля» представила новую песню «Партызаны каляднага лесу» — она дала название концертной программе, которая прозвучит 21 декабря в Prime Hall. А в воскресенье поклонников ждет «партизанский» квест на улицах Минска, сообщает tut.by.

«Песня про людей, которые занимаются дауншифтингом. Которые ушли от реальности в мифический рождественский лес. В котором почему-то нет даже интернета. Которые не пользуются социальными сетями. Которые вообще непонятно чем занимаются — сражаются с воображаемым врагом, которого, может быть, и не существует», — говорит Лявон Вольский о песне, которая сопровождается юмористическим видеорядом.

В воскресенье 17 декабря поклонников группы также ждет специальный городской квест от игрового пространства Quvalda. Участники будут путешествовать по Минску и отгадывать зашифрованные в загадках места и объекты, связанные с творчеством «Крамбамбули» и Лявона Вольского. Все участники в финале встретятся с Лявоном Вольским и музыкантами группы, получат подарки. Главный приз — билеты за столик на концерте 21 декабря.

21 декабря в рамках программы «Партызаны каляднага лесу» зрителей ждут лучшие песни группы «Крамбамбуля», концептуальное сценическое шоу и килотонны новогоднего настроения.