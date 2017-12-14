Кристиан Керн надеется «повернуть вспять» процесс Brexit 14.12.2017, 19:37

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Кристиан Керн

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн выразил надежду на возможность отмены процесса Brexit.

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн выразил надежду на возможность отмены процесса Brexit – отделения Великобритании от Евросоюза.

Об этом Керн заявил журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что он (процесс Brexit – ред.) может быть повернут вспять, потому что будет много больших вопросов, вызовов, которые непросто решить. Будет много напряженности во внутренней политической сфере в Великобритании. Поэтому, кто знает», – ответил канцлер Австрии на вопрос о возможности разворота или задержки Brexit.

На вопрос, насколько это реалистично, Керн ответил с улыбкой: «Хороший вопрос. Я не знаю».