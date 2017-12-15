Синоптики рассказали о погоде на выходных 15.12.2017, 13:33

Зима потихоньку возвращается в Беларусь.

В выходные еще сохранится повышенный температурный фон, но уже в начале следующей недели будет преобладать зимний характер погоды. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Первая половина декабря была теплой, и зима только изредка напоминала о себе снегопадами и небольшим морозом. В предстоящие сутки очередная система атмосферных фронтов принесет осадки и новую порцию теплого воздуха, так что 16 декабря, в субботу, на большей части территории страны ожидаются осадки — мокрый снег, дождь, более интенсивные по юго-востоку Беларуси. Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Минимальная температура воздуха ночью будет находиться в пределах −3…+3°С, максимальная днем — от 0 °C до +6°С.

В воскресенье, 17 декабря, фронты покинут территорию нашей страны и к нам начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, температурный фон будет постепенно понижаться. Осадков будет немного, и только в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. Ночью подморозит, так что дороги будут скользкими, будьте осторожны. Температура воздуха ночью понизится до 0…−5°С, максимальная температура днем составит −3…+2°С.

В первой половине следующей недели будет преобладать зимний характер погоды с температурным фоном, близким к климатической норме. 18 декабря, в понедельник, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до −2…7°С, максимальная температура днем составит −5…+1°С.

19 декабря, во вторник, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…7°С, при прояснениях воздух охладится до −8…10°С, максимальная температура днем — 0…−5°С.

В среду, 20 декабря, в отдельных районах, преимущественно по западной половине Беларуси, не обойдется без кратковременного снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…8°С, при прояснениях воздух охладится до −9…11°С, максимальная температура днем составит от 0 °C по западу до −6°С по востоку Беларуси.