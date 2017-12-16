Госпропагандисты призывают закрывать независимые сайты 5 16.12.2017, 9:10

1,610

Им не нравятся комментарии белорусов в интернете.

Призыв закрывать независимые сайты прозвучал в программе «Клуб редакторов» на БТ.

В частности, председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько заявил, что в белорусском информационном пространстве происходит «окопная резня»:

- В последнее время одиозные сайты перестали публиковать аналитику, дают просто новость, провокационно подавая ее, и приглашают к обсуждению. Эта новость - как дверь, которая приглашает в ад комментариев. И, когда ты заходишь в эти комментарии, ты попадаешь на митинг. Оскорбляющий всех и вся, где все участники, естественно, в масках. Если на улицах у нас это запрещено, то там - дозволено. И поносят, призывают к свержению, пишут: распни, убей и так далее…

Главред «Советской Белоруссии» Павел Якубович в свою очередь заявил:

- Цель не скрывается – сменить конституционный строй. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом заинтересовано достаточно большое количество спонсоров, которые организуют эту войну.

Возникает такое чувство, что зачастую это даже не посетители, не люди, желающие обменяться мнениями, а тоже своего рода технология. Есть информационный ресурс, занимается политикой. Но ему же нельзя сказать про кого-то из ненавидимых им государственных служащих или просто личных недругов. Они создают форум и сами пишут там от имени «шурупов», «болванов», «янычаров»… Не надо кого-то обижать, притеснять, тащить в суд. Но выкрикнуть, так сказать, опереточно «Сударь, снимите маску» время пришло.

Главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович предлагает «использовать существующие возможности компетентных органов»:

- Если эти ресурсы, как попы Гапоны, засылаются для того, чтобы провоцировать тех, кто может на это поддаться, хоть это и мизерная часть населения, и утратили свое прямое предназначение, их нужно просто закрыть.