Белорусскую компанию оштрафовали за нелицензионный Microsoft Office 11 26.12.2017, 22:05

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Уровень использования нелицензионного программного обеспечения в Беларуси составляет более 80%.

Белорусское предприятие «Ника», занимающееся оптовой и розничной торговлей продуктами питания, привлечено к ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения Microsoft, передает tut.by.

В апреле этого года Железнодорожный РОВД г. Витебска в ходе внеплановой проверки ОАО «Ника» установил, что компанией использовалось нелицензионное программное обеспечение Microsoft. Компания незаконно использовала программы Microsoft Office Professional 2003, Microsoft Office Professional 2010 и Microsoft Office Enterprise 2007 без надлежащих лицензий.

Компания не смогла предоставить документы, подтверждающие законность приобретения и использования программного обеспечения и была привлечена к суду за установку, запуск и использование софта без соответствующего договора с компанией Microsoft.

Суд Железнодорожного района г. Витебска оштрафовал компанию на 100 базовых величин (2300 рублей). В течение повторного рассмотрения дела суд оставил свое решение неизменным, оно вступило в законную силу 21 декабря.

Согласно последнему глобальному исследованию 2016 года, уровень использования нелицензионного программного обеспечения в Беларуси остается на уровне более 80%.