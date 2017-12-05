Белорусы продолжают проедать валютные заначки

Белорусы продолжают проедать валютные заначки1
- 5.12.2017, 17:48
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Белорусы в январе-ноябре продали валюты больше, чем купили.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БелТА.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $7,618 млрд в эквиваленте, купило - $5,818 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,8 млрд.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-ноябре продали иностранной валюты на $16,469 млрд в эквиваленте, купили - $17,153 млрд.
Нерезиденты Беларуси за 11 месяцев продали валюты на $479,09 млн в эквиваленте, купили - $193,34 млн.