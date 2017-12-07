Кто строится на бывшем участке «оружейного барона» Пефтиева? 2 7.12.2017, 8:12

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В Минске началась застройка элитного участка рядом с Красным костелом и Домом правительства.

Компания «БТ Телекоммуникации» начала реконструировать историческое здание бывшей фабрики-кухни рядом с Красным костелом и Домом правительства. На этом месте раньше был ресторан «Папараць-кветка», а в последние годы — паб «Дрожжи United». Что здесь собираются построить и чем примечателен заказчик работ — в материале tut.by.

Фабрика-кухня архитектора Грубера была построена в 1936 году. Изначально в ней располагалось 3 зала столовых, после чего долгое время тут работал ресторан «Папараць-кветка». А в 2000-е тут был паб «Дрожжи United» и ночной клуб.

В 2013 году последнее заведение закрыли, потому что здание было в аварийном состоянии. Через год стало известно, что объект реконструируют, так как это памятник архитектуры, а совсем рядом построят деловой и культурный центр.

Что будет на месте фабрики-кухни и когда завершатся первые работы

Согласно паспорту объекта работы разделены на две очереди. Сначала тут проведут «реконструкцию с элементами реставрации административного здания». Эти работы завершатся в декабре 2018 года. После этого приступят ко второй очереди и построят рядом деловой и культурно-развлекательный центр.

На обсуждении проекта речь шла о двух новых зданиях на 7 и 8 этажей. Там будут офисы, кофейня, банк, паркинг более чем на 200 мест. Разрабатывала проект компания «Воробьев и партнеры», в портфеле которой есть такие работы как катарский «Сокол» на Победителей и арабский комплекс на месте бывшего «Белэкспо». Комплекс же на Свердлова должен выглядеть вот так.

В 2015 году в администрации Московского района прошло общественное обсуждение проекта строительства и реконструкции участка на Свердлова, 2. Никаких замечаний и предложений в адрес районной администрации не поступало. Несмотря на то, что объект обсуждали и рассматривали в администрации Московского района, заместитель главы района Артем Лобко сообщил, что проектная документация по этому объекту в администрации отсутствует. Нет ее и в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

Рассказать про планы, а также уточнить даты реконструкции и застройки в компании-заказчике «БТ телекоммуникации» отказались. Посмотрим, что известно об этой структуре.

Что такое «БТ телекоммуникации»?

На сайте Президентского спортивного клуба сообщается, что компания «БТ Телекоммуникации» была учреждена в 2006 году компанией «Белтехэкспорт», которая занимается экспортом вооружений, для повышения эффективности управления своей долей в мобильном операторе Velcom. Но, кроме этого, компания значилась и как инвестагент правительства для привлечения инвестиций в страну.

В 2008 году «БТ Телекоммуникации» и зарегистрированная на Кипре Eastleigh Trading Limited заключили инвестиционный договор с Государственным комитетом по имуществу, согласно которому предполагался снос или реконструкция здания фабрики-кухни.

В 2011 году «БТ Телекоммуникации» попали под западные санкции вместе с другими подконтрольными Владимиру Пефтиеву компаниями. В 2012-ом выяснилось, что бизнесмен отстранился от «Белтехэкспорта». Исчезла и его связь с «БТ телекоммуникации». В 2014 году Владимир Пефтиев был исключен из списка невъездных. Прекратили также действовать и санкции в отношении «БТ Телекоммуникации».

Еще в 2015 году заказчиком строительства по Свердлова, 2 была кипрская Eastleigh Trading Limited. Ее представителем в Минске являлся Михаил Батранец, который до этого работал гендиректором в Velcom. Рабочие телефоны компании у представительства Eastleigh Trading Limited, указанные в информации об общественном обсуждении, точно такие же, как и у «БТ Телекоммуникации». А юридический адрес представительства кипрской компании до сих пор значится на Свердлова, 2.