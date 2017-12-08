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Фотофакт: Медведева с подобострастием встретили в Гомеле

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  • 8.12.2017, 14:45
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К встречавшей его в аэропорту белорусской делегации Медведев двигался, держа руки в карманах.

Руководитель российского правительства Дмитрий Медведев прилетел в областной центр для участия в заседании Совета Министров «союзного государства», пишет gazetaby.com.

К встречавшей его в аэропорту белорусской делегации он двигался, держа руки в карманах.

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