Фотофакт: Медведева с подобострастием встретили в Гомеле

Фотофакт: Медведева с подобострастием встретили в Гомеле24
- 8.12.2017, 14:45
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К встречавшей его в аэропорту белорусской делегации Медведев двигался, держа руки в карманах.
Руководитель российского правительства Дмитрий Медведев прилетел в областной центр для участия в заседании Совета Министров «союзного государства», пишет gazetaby.com.
К встречавшей его в аэропорту белорусской делегации он двигался, держа руки в карманах.
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