Елизавета II спустила на воду самый большой корабль в истории Британии 4 8.12.2017, 15:53

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фото: AFP

Торжественная церемония прошла в городе Портсмут.

Королева Елизавета II вместе со своей дочерью принцессой Анной посетила церемонию введения в состав флота самого крупного корабля за историю королевских ВМС – "Королева Елизавета", пишет сайт segodnya.ua.

Церемония прошла в городе Портсмут.

В начале июля Елизавета II освятила корабль, разбив бутылку шотландского односолодового виски о его борт.

фото: AFP

"Queen Elizabeth" — крупнейший корабль Королевского флота за всю его историю (полное водоизмещение 70,6 тысячи тонн).

Корабль длиной 280 метров развивает скорость до 25 узлов. Он может нести до 50 корабельных летательных аппаратов разного типа (без усложнения работы с авиагруппой — не более 40), в том числе многоцелевые истребители F-35B Lightning II, противолодочные вертолеты Merlin и тяжелые транспортные вертолеты CH-47 Chinook.

фото: AFP

Авианосец запланирован к передаче флоту к началу 2018 года, а полной боевой готовности должен достичь к 2020-му. Второй корабль этого типа ("Prince of Wells") должен быть сдан военным в 2020 году с достижением полной готовности к 2023-му.

Ранее шотландский фотограф-любитель решил снять новый авианосец ВМФ Великобритании "Королева Елизавета" с квадрокоптера DJI Phantom для своего проекта на Фейсбуке. Однако во время съемок поднялся сильный ветер, и его дрон в автоматическом режиме сел прямо на палубу судна. Мужчина отметил, что несмотря на то, что противоаварийная система обычно избегает стальных конструкций, аппарат решил, что палуба авианосца — подходящая площадка. Когда ветер утих, квадрокоптер без проблем улетел, оставшись незамеченным.

А в декабре минувшего года последний остававшийся на ходу британский авианосец "Илластриес" отправился из Плимута в свое заключительное плавание. Корабль продан перерабатывающей турецкой компании. Министерство обороны Британии сообщило, что авианосец продан за 2 млн фунтов (более 2,5 млн долларов). Ранее власти Британии предполагали, что "Илластриес" может быть сохранен в память о снятых с производства авианосцах типа "Инвинсибл".