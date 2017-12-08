Инфляция в Венесуэле достигла четырехзначной отметки 3 8.12.2017, 19:38

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К концу года ее прогнозируют на уровне 2000%.

Инфляция в Венесуэле впервые достигла четырехзначной отметки. С января по декабрь потребительские цены в стране выросли на 1369%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, опубликованные Конгрессом.

Только за ноябрь цены выросли на 56,7%. Авторы опубликованного доклада считают, что по итогам года инфляция достигнет 2000%, передает republic.ru.

«Больше голода и страданий ждут нашу уже и без того надломленную нацию», – заявил оппозиционный депутат Анхель Альварадо, представлявший доклад на заседании парламента.

Критическая ситуация с ростом цен началась в Венесуэле с конца 2014 года после резкого падения стоимости нефти. Страна столкнулась с нехваткой продуктов первой необходимости, в том числе еды и лекарств. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинял в произошедшем бизнесменов: по его словам, они намеренно повышали цены, чтобы дестабилизировать правительство.

В 2015 и 2016 году инфляция в Венесуэле составляла 180 и 240 процентов соответственно. После этого центробанк страны отказался продолжать публиковать официальные цифры роста цен. Тогда это стал делать Конгресс Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции.

Большинство экономистов, отмечает Reuters, сходятся в оценках, что до разрешения кризиса в Венесуэле еще далеко, и прогнозируют трехзначную инфляцию еще по меньшей мере на протяжении трех лет.