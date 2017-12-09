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В Украине отменили все налоги на импорт электромобилей

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  • 9.12.2017, 18:30
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Электромобили освободили от НДС и акциза до 2019 года.

Верховная Рада Украины сделала подарок автомобилистам и проголосовала за отмену НДС и акцизного налога при импорте электромобилей в страну до 2019 года. Учитывая, что ввозную пошлину отменили еще с 1 января 2017 года, импорт авто с электрическими двигателями теперь вообще не будет облагаться никакими налогами. Но кроме того, депутаты простимулировали и рынок электротакси и аренды электроавто, пишет autonews.ua.

Изначально поправка, которую внесли в проект Закона «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (№6776-д) предполагала освобождение от НДС и акциза электромобилей до 2022 года, то есть на 5 лет. Но, затем депутаты решили, что лучше будет принять отдельный закон по электромобилям, а не вносить эти нормы в годовой закон по сбалансированию бюджета 2018. Поэтому поправки скорректировали на срок действия 1 год, то есть до 2019 года.

Итак, что же проголосовали вчера в Верховной Раде.

- Освобождение от НДС при импорте электромобилей товарной группы 8703 90 10 10 согласно УКТ ЗЕД.

- Освобождение от акцизного сбора при импорте электромобилей товарной группы 8703 90 10 10 согласно УКТ ЗЕД.

- Освобождение от НДС операций по предоставлению услуг перевозке пассажиров на такси, если они используют исключительно оборудованные электродвигателями транспортные средства.

- Освобождение от НДС услуг по аренде, лизингу, прокату транспортных средств, оснащенных электродвигателями.


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