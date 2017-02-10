закрыть
10 февраля 2017, пятница, 18:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В США создали уникального робота-спасателя

  • 10.02.2017, 18:01

Американские специалисты создали робота Cassie, у которого есть две ноги, однако туловище отсутствует.

Об этом сообщает Naked Science.

"Такое техническое решение позволяет наделить робота уникальными способностями. Cassie оптимизирован для быстрого перемещения в самых разных условиях, в том числе по пересеченной местности. Робот может стать незаменимым, если речь идет о быстрой доставке грузов (например, медикаментов) в труднодоступные районы, пострадавшие от стихийных бедствий. Специалисты также видят в Cassie потенциал робота-спасателя", - отмечается в сообщении.

Движения робота больше похожи на движения страуса. 

"И это неспроста. Инженеры из Agility Robotics специально изучили то, как двигаются животные, и постарались учесть полученные сведения при создании робота", - говорится в сообщении.


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет