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«Россия не такая сильная, как хочет казаться»

  • 26.04.2024, 9:46
  • 2,014
«Россия не такая сильная, как хочет казаться»

Эксперт озвучил мнение, как Украине победить в войне.

Полномасштабная война в Украине

Украине нужно наращивать производство собственного оружия, чтобы уже в 2025 году иметь более мощный ВПК. Однако западные партнеры продолжат оставаться «тылом» в плане военной и экономической помощи.

В комментарии OBOZ.UA бывший посол Украины в США, дипломат Валерий Чалый отметил: часть государств Запада до сих пор продолжает те или иные связи с РФ. Он считает, что в этой проблеме 2024 год мог бы стать «финальным», ведь у союзников было много времени для подготовки.

«Уже объяснять на третьем году войны: «Мы там не можем брать это где-нибудь из другого источника», – это такое себе объяснение. Поэтому сейчас очень важно, еще раз подчеркиваю, не на цифры смотреть. Следует смотреть на изменения стратегий», – сказал эксперт.

Важно, чтобы партнеры выбрали украинскую стратегию победы. «Не регулирование эскалации войны, не какое-то растягивание (как они говорят, на выживание война). Мы имеем нашу задачу – добиться сокращения сроков этой войны с нашей победой», – подчеркнул дипломат.

Он согласился, что это «сверхзадача», которая может казаться неподъемной.

«Но Россия не такая сильная, как они хотят это публично рассказать и показать. В России... Вот возьмем наши серьезные проблемы: мобилизация, проблемы производства оружия, – и переводим в Россию. У них то же самое все существует. Просто там накапливалось больше для войны. А мы не готовились таким образом, как готовились они», – объяснил экс-посол.

Чалый добавил, что рано или поздно запасы РФ закончатся. «И тыл у нас, выходит, сейчас это Европа, Америка – наш тыл, где производится вооружение. Нам еще предстоит – при всех сложностях – увеличивать свое производство», – сказал он.

Украина уже вырабатывает оружие, которое приближает победу. Но, к примеру, нам нужны ракеты (в том числе дальнобойные) в достаточно большом количестве.

Чалый считает, что Украине нужно так строить стратегию, чтобы в следующем году, где-то весной, уже «не так переживать за партнеров, а рассчитывать во многом на свои силы».

«Так что пока да, сложно. Но эти сигналы со всех сторон показывают, что окно возможностей в этом году (не знаю когда) у нас появится. Все эти поступления показывают, что оборона будет усилена. И будет меньше жертв с нашей стороны», – высказал мнение дипломат.

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