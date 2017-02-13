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Вооруженные люди пытались атаковать украинских военных в Херсонской области

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  • 13.02.2017, 9:12
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Незаконное вооруженное формирование было задержано и разоружено.

Вооруженные люди напали на позиции украинских военнослужащих вблизи границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщается на странице в Facebook оперативного командования Вооруженных Сил Украины «Юг».

Согласно сообщению, подразделение, входящее в состав воинской части ОК «Юг» и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с оккупированным Крымом, по приказу командира обустраивало боевые позиции, когда на место прибыли "максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования".

"Учитывая специфику подразделения и боевые условия, формирование было задержано и разоружено, выполнены все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях. Сейчас продолжаются определенные согласно нормативно-правовой базе мероприятия и учет вооружения", - говорится в сообщении.


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