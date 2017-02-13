В Минске столкнулись четыре автомобиля 13.02.2017, 10:53

Авария произошла около 09.40 на улице Орловской.

Об этом tut.by рассказали читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.

— Из-за несоблюдения дистанции вблизи пересечения улицы Орловской со Старовиленским трактом столкнулись Volkswagen, Toyota, Renault и Citroen. Пострадавших в ДТП нет, — сказали в ГАИ.

В районе аварии движение в направлении площади Бангалор затруднено.

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.