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В Минске столкнулись четыре автомобиля

  • 13.02.2017, 10:53

Авария произошла около 09.40 на улице Орловской.

Об этом tut.by рассказали читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.

— Из-за несоблюдения дистанции вблизи пересечения улицы Орловской со Старовиленским трактом столкнулись Volkswagen, Toyota, Renault и Citroen. Пострадавших в ДТП нет, — сказали в ГАИ.

В районе аварии движение в направлении площади Бангалор затруднено.

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.


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