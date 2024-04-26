NYT: США разрешили Украине использовать ATACMS для ударов по Крыму 2 26.04.2024, 7:40

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В Пентагоне назвали цели.

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине использовать ракеты большой дальности (на 300 км) ATACMS для ударов по военным целям российских оккупационных войск во временно захваченном Крыму.

Силы обороны Украины уже использовали это вооружение два раза, один из которых – удар по аэродрому в Джанкое.

Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на представителей министерства обороны США. Одна из целей передачи Киеву систем большой дальности – оказать большее давление на Крым.

«Украинские силы смогут использовать недавно поставленную желанную ракетную систему большой дальности для более эффективного поражения российских сил в оккупированном Крыму», – цитирует The New York Times слова представителя Пентагона.

По словам советников Белого дома по национальной безопасности, ракетные системы могут глубже проникнуть в оккупированные Россией территории Украины и нацелиться на узлы поставок российских войск на юго-востоке, пишет издание.

Цель систем большой дальности – оказать большее давление на Крым, где сосредоточены российские воздушные и наземные силы, «где в настоящее время Россия имеет относительно безопасное убежище», сказал журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны.

В Пентагоне отказались указать точное количество систем дальнего действия, которые были отправлены в Украину.

Также собеседники издания сказали, что Украина применила ATACMS, чтобы нанести удар по российским войскам в портовом городе Бердянск. Также одной из целей был аэродром в Джанкое (Крым).