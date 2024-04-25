ISW: Ракеты ATACMS из тайных поставок США поразили вторую важную цель 25.04.2024, 8:16

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Не только в оккупированном Крыму.

ВСУ могли использовать ракеты ATACMS, тайно переданные Украине Соединенными Штатами в марте, для удара по российской системе ПВО С-300 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По словам американского высокопоставленного чиновника, украинские силы нанесли удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и неопределенной цели к востоку от Бердянска.

ISW пишет, что на геолокационных кадрах, опубликованных 23 апреля, видно, как украинские войска наносят удары по нескольким радарам российской системы ПВО С-300 юго-восточнее оккупированной Волновахи (к северо-востоку от Бердянска).

Украинские военные пока не подтвердили этот удар.

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ракетами ATACMS

В ночь на 17 апреля жители Джанкоя сообщали о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

Речь идет о месте дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Аэродром атаковали баллистическими ракетами.

По данным крымских пабликов, на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. Ранее на летном поле фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

В результате удара враг потерял четыре вертолета и одну установку ПВО . В частности, во время атаки уничтожены или частично повреждены четыре вертолета - два Ка-52 и два Ми-28. Есть якобы попадание по пусковой установке ПВО С-300. Потери личного состава ВС РФ уточняются.

Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому россиян в Джанкое. Об этом заявил аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Напомним, что Reuters писало со ссылкой на анонимного американского чиновника, что США уже поставили Украине дальнобойные ATACMS.

Украина успешно использует их на поле боя. В частности, впервые применила их 17 апреля, осуществив удар по аэродрому россиян в Крыму.