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В Минске опрокинулась маршрутка с пассажирами

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  • 13.02.2017, 16:37
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Пассажирам помогали выбраться через запасной выход.

Сегодня днем в Минске на перекрестке улиц Охотской и Нестерова произошла авария с участием маршрутного такси. В результате микроавтобус опрокинулся на бок посреди проезжей части. Внутри находились пассажиры, им помогали выбраться через аварийный выход, пишет onliner.by.

— Маршрутное такси на боку, спасатели помогали выбраться пассажирам через запасной выход. Здание областного МЧС совсем рядом, — рассказал пользователь с ником zarik.ml. — Подъехали две скорые. Одна стоит с открытой задней дверью — видно, кому-то понадобились носилки.

Читатель с ником Димон_23 утверждает, что на перекрестке со светофорным регулированием маршрутка столкнулась с Toyota. Однако неизвестно, работал ли светофор в момент ДТП.

Предварительную версию произошедшего сообщил начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

— Водитель маршрутного такси двигался по улице Нестерова, то есть по главной дороге. А женщина на Toyota Prius выехала на перекресток со второстепенной дороги, она ехала по улице Охотской. Произошло столкновение, в результате которого микроавтобус опрокинулся на бок, — рассказали в Госавтоинспекции.

На месте происшествия медицинские работники осматривают участников ДТП. На данный момент двоим потребовалась помощь. По информации ГАИ, серьезно пострадавших нет.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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