В Украине снимают фильм о «киборгах» 3 14.02.2017, 10:22

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Несколько месяцев защиты Донецкого аэропорта стали едва ли не самой запоминающейся страницей первого года войны на Донбассе.

Боевые действия вокруг важнейшего объекта инфраструктуры начались 25 мая 2014-го, а окончательно отступили от него украинцы 21-22 января 2015-го.

Защитники Донецкого аэропорта стали в Украине символами стойкости и мужества, готовности защищать свою землю до последней капли крови.

Об этих событиях уже были сняты документальные фильмы, написаны книги, вышли фотоальбомы и воспоминания.

Теперь первый художественный фильм на эту тему начал снимать украинский режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Сейтаблаев, который ранее стал автором запрещенной в России ленты «Хайтарма» о депортации крымских татар в 1944 году, сообщает «Белсат».

В работе создатели фильма используют и интервью с реальными участниками защиты Донецкого аэропорта, большой объем документальных фото и видеокадров.

Под Киевом уже построен макет помещений терминала аэропорта, который в октябре 2014 года защищали украинские военные и добровольцы. Бюджет картины – около $ 1,7 млн.

Автор сценария Наталья Ворожбит училась в Москве, работала в театрах в Украине, России, Западной Европе, написала сценарии для 10 фильмов.

Премьера киноленты состоится в декабре 2017 года, в День Вооруженных сил Украины.