закрыть
14 февраля 2017, вторник, 13:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Украине снимают фильм о «киборгах»

3
  • 14.02.2017, 10:22
  • 9,622

Несколько месяцев защиты Донецкого аэропорта стали едва ли не самой запоминающейся страницей первого года войны на Донбассе.

Боевые действия вокруг важнейшего объекта инфраструктуры начались 25 мая 2014-го, а окончательно отступили от него украинцы 21-22 января 2015-го.

Защитники Донецкого аэропорта стали в Украине символами стойкости и мужества, готовности защищать свою землю до последней капли крови.

Об этих событиях уже были сняты документальные фильмы, написаны книги, вышли фотоальбомы и воспоминания.

Теперь первый художественный фильм на эту тему начал снимать украинский режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Сейтаблаев, который ранее стал автором запрещенной в России ленты «Хайтарма» о депортации крымских татар в 1944 году, сообщает «Белсат».

В работе создатели фильма используют и интервью с реальными участниками защиты Донецкого аэропорта, большой объем документальных фото и видеокадров.

Под Киевом уже построен макет помещений терминала аэропорта, который в октябре 2014 года защищали украинские военные и добровольцы. Бюджет картины – около $ 1,7 млн.

Автор сценария Наталья Ворожбит училась в Москве, работала в театрах в Украине, России, Западной Европе, написала сценарии для 10 фильмов.

Премьера киноленты состоится в декабре 2017 года, в День Вооруженных сил Украины.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой