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Леонид Заико: Нужно ждать революции

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  • 14.02.2017, 18:01
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Леонид Заико

Белорусы экономят на самом необходимом.

Реальные доходы населения в прошлом году уменьшились на 7%, а покупательная способность - на 10%. Это означает, что часть людей ждет еще худших времен. Об этом «Радыё Свабода» сегодня сказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

«Мы сравнили, сколько белорусы, живущие в небольших городах, покупали в прошлом и позапрошлом году. Результат такой - продажи в розничных сетях в 2016 году на 10% меньше. Причем эта ситуация одинакова во всех областях - от Брестской до Витебской.

Реальные доходы населения в прошлом году уменьшились на 7%. А покупки - на 10%. То есть часть людей ждет еще худших времен. Видимо, большинство чувствует это интуитивно. А я назову конкретные цифры. В 2014 году валовой внутренний продукт Беларуси составил 76 миллиардов долларов. А в 2016-м - только 47. Когда смотришь на эти цифры, то падение покупок на 10% выглядит еще не самым худшим. Могло быть и хуже».

А чего тогда ждать в этом году?

Если исходить из исторических параллелей, то ждать нужно революции. Ведь зарплаты в 500 долларов в 2017 году быть не может. Ну нельзя за год увеличить зарплату аж на 25%. Нельзя».

Власти как-то же рассчитывают выкрутиться?

Есть только один вариант, как решить проблему в течение одного дня. Сегодня за один доллар дают около двух белорусских рублей. Можно обвалить его на один день до 1 рубля 50 копеек. И сразу заявить: средняя зарплата в 500 долларов достигнут. А на следующий день вернуть стоимость доллара до двух рублей.


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