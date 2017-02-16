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Особенности коррупции и кадровой политики города шахтеров (часть 2)

  • 16.02.2017, 12:56
Александр Молочко

Активист из Солигорска опубликовал продолжение частного расследования.

Сайт Charter97.org публиковал расследование активиста из Солигорска Александра Молочко о коррупции на «Беларуськалии».

На днях активист обнародовал продолжение своего расследования.

Слухи о злоупотреблении служебным положением Лапусто Александром Антоновичем ходили давно как в среде медицинского коллектива Солигорской ЦРБ, так и в среде рядовых горожан Солигорска.

В заслугу Александру Антоновичу во время пребывания его в должности главврача Солигорской ЦРБ ставят факт того, что он предпринял немало усилий для закупки высококачественной медтехники. И действительно, солигорчане надолго запомнили, как они в 2013 году всем городом закупали современную ангиографическую систему.

Как это и принято в Солигорске было составлено и распространено соответствующее обращение к труженикам ОАО «Беларуськалий», численность которых составляет значительную часть городского населения города, сконцентрировавшегося вокруг промышленного гиганта.

И были, как и заведено на ОАО «Беларуськалий» пущены списки.

Данное обращение и связанную с ним закупку можно было бы анализировать очень долго, но эта тема для отдельного обсуждения и репортажа. Тут следует обратить внимание на одно обстоятельство:

«в декабре 2013 г. в УЗ «Солигорская ЦРБ» за счет финансовых средств местного бюджета Минского облисполкома поставлена ангиографическая система стоимостью 1 млн. 349.5 тысяч евро. По договору, ангиографическая система должна быть введена в марте 2014 года, иначе она будет передана в другой район. Согласно проектно-сметной документации для подготовки помещения и монтажа ангиографического комплекса требуется 7 млрд. 500 млн. руб. Именно эта сумма является на сегодняшний день большой проблемой для Солигорской больницы».

И так, следим за мыслью: система закуплена за счет средств местного бюджета Минского облисполкома, т.е. местный бюджет Солигорского района к этой закупке не имеет никакого отношения. Закупалась она с тем условием, что должна была быть введена в эксплуатацию в марте 2014 года. Закупалась чиновниками Минского облисполкома за средства этого же облисполкома, но специально для УЗ «Солигорская ЦРБ». Но вот дилемма, ни у Солигорской ЦРБ, ни у бюджета Солигорского района нет необходимых средств, для ее монтажа. Минскому району данная система не нужна, поскольку в нем такая система уже функционирует и не одна. И тут мы сталкиваемся с самым главным противоречием данного обращения:

«По договору, ангиографическая система должна быть введена в марте 2014 года, иначе она будет передана в другой район».

В какой другой район Минской области она может быть передана, если даже у самого богатого и обеспеченного, среди всех районов области, Солигорского района, не нашлось необходимых средств, для ее монтажа и выполнения условий контракта? Ситуация из серии «впихнуть невпихиваемое»…. В общем вопросов много и на эту тему будет отдельная статья, а исходя из всего вышесказанного можно предположить, что эпизод, за который Александр Антонович получил реальный срок, далеко не последний в его трудовой деятельности на благо здравоохранения Солигорского района, а статьи, по которым он был осужден судом Солигорского района, являются очень легкими статьями – легкими в том смысле, что Александр Антонович в финансовом и материальном плане ничего не потерял, посидит за кого надо посидеть и выйдет с чистой совестью. А может и не посидит, ведь Александр Антонович решение Солигорского суда будет непременно обжаловать, а там всякое может быть…. До реально срока в нашей системе может и не дойти, но все участвовавшие в данном деле государственные органы успешно отчитаются о проделанной работе, вышестоящим руководителям, «случайно» забыв доложить о конечном результате.

Но вернемся к кадровой политике Солигорщины…

В должности рядового врача–травматолога Александр Антонович пребывал не долго. Уже в августе в газете «Калийщик Солигорска» в номере от 31 июля 2015 года появилось сообщение о том, что приказом генерального директора ОАО «Беларуськалий» на должность главного врача – заведующего санаторием «Березка» назначен Лапусто Александр Антонович. Санаторий «Березка» является ведомственным санаторием ОАО «Беларуськалий», в связи с этим кадровыми назначениями в данной структуре ведает нынешний генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Головатый Иван Иванович.

Головатый Иван Иванович был назначен на должность генерального директора ОАО «Беларуськалий» 6 ноября 2014 года. При назначении и встрече с правителем Беларуси со стороны Лукашенко ему были даны следующие поручения:

«И в нескольких словах - о ситуации на «Беларуськалии». Это очень важно, мне был обещан в этом году значительный рост поступлений валютной выручки в страну от продажи нашего основного продукта - белорусских удобрений.

Хотя ситуация там более-менее нормальная, но выявлены существенные недостатки - закоренелые, хронические недостатки, связанные с огромной тратой денег - валюты на закупку технологического оборудования, которые мы используем на «Беларуськалии».

Мне было доложено о том, что обнаружены некие фирмы, где детки руководителей предприятия являются работниками или учредителями, и эти фирмы получали заказы от «Беларуськалия». Ясно как получали. Это также недопустимо. Новому руководителю придется все эти вопросы разрубить одним ударом - другого не дано. И ни в коем случае не допускать подобных вещей».

Если проанализировать трудовую деятельность Ивана Ивановича, то можно с уверенностью сказать, что до момента своего назначения на должность генерального директора ОАО «Беларуськалий», он занимал должность главного инженера ОАО “Беларуськалий», а до этого с 2010 до 2012 годов занимал должность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению – начальник управления материально-технического обеспечения Общества. Иными словами, до момента своего назначения на должность генерального директора ОАО «Беларуськалий», на предыдущей должности он и осуществлял необоснованные закупки, а как главный инженер с 2012 года пропускал и утверждал заказы «связанные с огромной тратой денег - валюты на закупку технологического оборудования, которые мы используем на «Беларуськалии» – исходя из слов Лукашенко. Но был все-таки назначен на должность генерального директора ОАО «Беларуськалий». Где же логика в кадровой политике? Уже спустя год после утверждения Ивана Ивановича Головатого в должности генерального директора в конце 2015 года стало известно о том, что за три предшествующих 2015-му года на складах ОАО «Беларуськалий» скопилось закупленных, но никем невостребованных материально-технических ценностей на сумму в 1 триллион 18 миллиардов рублей. При этом крайними и виноватыми оказались нижестоящие руководители предприятия, но никак не управление материально-технического обеспечения Общества.

После своего назначения, конечно же, необходимо было как-то реагировать на поручения Лукашенко и в начале 2015 года в ОАО «Беларуськалий» на должность начальника вновь сформированной службы безопасности Общества приказом генерального директора был назначен Коваленко Виктор Александрович – бывший работник правоохранительных структур солигорщины. Вообщем – свой человек. Несколько лет назад представители предыдущей службы были разогнаны из-за «крышевания» коррупционных схем на предприятии – кто-то сел, а кто-то успел вовремя уволиться и тем самым «соскочить со статьи».

И так, запоминаем, есть три поручения: обеспечить значительный рост поступлений валютной выручки, разобраться с необоснованными тратами валюты и с фирмами, где детки руководителей ОАО «Беларуськалий» получают подряды с помощью своих родителей-руководителей.

Вернемся к бывшему руководителю Солигорской ЦРБ. В 2014 году Лапусто Александр Антонович, как уже было упомянуто, вынужденно покидает свой пост в связи с возникшими в его адрес претензиями со стороны представителей правоохранительных структур, а уже в июле 2015 года приказом Головатого Ивана Ивановича его назначают на должность заведующего санаторием «Березка», невзирая на репутацию и начавшуюся разработку по фактам злоупотреблений на предыдущей должности. В середине августа 2015 года в той же ведомственной газете «Калийщик Солигорска» появляется информация о том, что санаторий «Березка» ожидает полномасштабная реконструкция. Сказать, что санаторий «Березка» ожидает реконструкция, все равно, что ничего не сказать. Это не реконструкция, а фактически полномасштабное строительство нового санатория.

И кто будет курировать финансовые потоки при реконструкции? Конечно же, вновь назначенный новый руководитель – Лапусто Александр Антонович. Реконструкция санатория уже началась на полную мощность, когда в середине октября 2016 года появляется информация о том, что руководство ОАО «Беларуськалий» выделило на реконструкцию санатория 11 млн. долларов. Выделило человеку, являющемуся фигурантом уголовного дела о халатности и служебном подлоге. Выделило человеку, который на предыдущей должности до этого уже нанес значительный материальный ущерб государственному учреждению. Допустим, у вас есть автомобиль, который сломался и знакомый автослесарь, но репутация этого автослесаря такова, что после его работы автомобиль необходимо опять ремонтировать. Вопрос: будите ли вы обращаться к такому специалисту и платить ему деньги за работу, зная о том, что завтра вы опять вынуждены, будите чинить свое авто? Вопрос ведь в репутации…. По всей видимости, никто из руководителей, имеющих отношение к данному траншу и назначению, не рассчитывал на то, что Александр Антонович будет каким-то образом наказан решением Солигорского суда.

Однако, это далеко не первые безвозмездные транши в сомнительные стройки и реконструкции города.

(Продолжение следует)


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