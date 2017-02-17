Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке 1 17.02.2017, 8:17

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Дарья Домрачева

Фото: Reuters

17 февраля на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафетная гонка (4х6 км).

В составе белорусской команды выступят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева. Начало в 16.45 по белорусскому времени. Прямая трансляция запланирована на телеканале "Беларусь 5".

Ранее стало известно, что 19 февраля Дарья Домрачева, а также Надежда Скардино поучаствуют в массовом старте на 12,5 км. Для Дарьи на чемпионате мира пока удачной была только гонка преследования, в которой она заняла второе место.