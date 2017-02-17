Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке

Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке1
- 17.02.2017, 8:17
- 11,233
17 февраля на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафетная гонка (4х6 км).
В составе белорусской команды выступят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева. Начало в 16.45 по белорусскому времени. Прямая трансляция запланирована на телеканале "Беларусь 5".
Ранее стало известно, что 19 февраля Дарья Домрачева, а также Надежда Скардино поучаствуют в массовом старте на 12,5 км. Для Дарьи на чемпионате мира пока удачной была только гонка преследования, в которой она заняла второе место.