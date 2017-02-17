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YouTube Go позволит смотреть видео без интернета

  • 17.02.2017, 9:35

Компания Google выпустила свое новое приложение YouTube Go специально для регионов с медленным интернетом.

Приложение позволяет смотреть видео без доступа к интернету, сохраняя ролики на карту памяти. Его разработкой компания занималась последние полгода.

В бета-версии программы YouTube Go для Android появилась возможность загрузить ролик и посмотреть его целиком, без пауз. В приложении можно делиться загруженными видео с друзьями все также без интернета, данные будут передаваться с помощью Bluetooth.

Поскольку приложение разрабатывалось для регионов с медленным доступом к интернету, то доступны два варианта качества: Basic Quality (144p) и Standard Quality (360p). В описании видео указывается не только продолжительность ролика, но и размер в мегабайтах.


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