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Художник помещает целые галактики в стеклянные шары

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  • 17.02.2017, 17:13

Скотт Перника, работающий со стеклом, может уместить на ладони бесконечные галактики.

Его сферы ручной работы любого зрителя заставят поверить в то, что он любуется на бескрайнее космическое пространство.

В своей работе Скотт Перник использует боросиликатное стекло, которое славится своей прозрачностью и жаростойкостью. Каждый шар со вставками из золота, серебра, других металлов, а также кристаллов обжигается в специальной печи при температуре выше 3000 градусов, пишет 120.su.

Цена на эти стеклянные сувениры напрямую зависит от сложности работы и используемых материалов. Купить такой шарик может любой желающий — стоимость варьируется от 150 до 6000 долларов.


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