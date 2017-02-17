Reutеrs: Налог на «тунеядцев» вывел белорусов на крупнейший за годы протест 11 17.02.2017, 20:17

Фото: Reuters

Тысячи людей вышли на митинг в центре Минска.

«Около двух тысяч белорусов, недовольных налогом на неработающих граждан, вышли в пятницу на крупнейшую за последние годы акцию протеста в центре Минска.

Лукашенко обязал каждого трудоспособного белоруса заплатить в казну около $250, если в прошлом году человек проработал меньше 6 месяцев и не зарегистрировался на бирже труда», - пишет российская редакция Reutеrs.

По окончании рабочей недели протестующие собрались на несанкционированный митинг под лозунгами «Кукиш вам, а не налог» и «Главный дармоед – президент», после чего двинулись к Дому правительства.

«Я не собираюсь платить. Это абсурд. Это возвращение феодального права», - сказал один из митингующих Михаил Гутеев.

Власти не препятствовали шествию, а милиции в форме вообще не было заметно.

«Лукашенко объяснял налог на тунеядцев борьбой с теневой экономикой. Лишь десятая часть 47.000 социальных иждивенцев заплатила его, а бюджет получил только $6 миллионов», - сообщает издание.

«В экономическом смысле это очевидный провал, - цитирует Reutеrs политолога Александра Класковского. - Власти получили скандальный эффект. Недовольство этим конкретным декретом накладывается на общее недовольство экономической ситуацией».

«Беларусь второй год переживает рецессию, и со времени принятия декрета о новом налоге число безработных выросло на 150.000 человек. При этом официально зарегистрированы лишь 30.000 человек: чтобы получать $10 пособия по безработице нужно участвовать в общественных работах», - напоминает издание.