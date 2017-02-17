«Мы даб’емся, каб людзьмі нарэшце звацца!» 2 17.02.2017, 20:43

Как Байнет отреагировал на Марш рассерженных белорусов.

Наталья Радина

Андрей Санников

Дмитрий Растаев

«Белорусов записали в тунеядцы.

Никуда такое, братцы, не годится.

Мы даб’емся, каб людзьмі нарэшце звацца!

Нам бы только посильнее рассердиться...»

Севярын Квяткоўскі

«Гляджу лайф з Кастрычніцкай і разумею, што ў сучасным кантэксьце гэта багата людзей.

Гляджу праз «Свабоду» і «ТУТ». Тутаўскі карэспандэнт пазабавіў фразай пра тое што калі збой трансьляцыі, то «гэта не козьні ўладаў».

Яшчэ я зразумеў, што ад 1988 году нічога не зьмянілася з гукам. Як быў дасяжны на тры мэтры ад выступоўцаў, так і застаўся такім».

Из комментариев на Charter97.org:

«На выполнение этих требований властям дается один месяц – до 17 марта этого года». «Разведут, как лошков. Ну скажут, хорошо, успокойтесь, , посмотрим, обсудим, отменим. Идите домой… Надо требовать «здесь и сейчас». И стоять, пока не отменят».

«Для Александра Григорьевича было полной неожиданностью, что так много людей не побоялись придти на Октябрьскую площадь. Похоже, что он действительно всех уже достал. Процесс пошел».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Хто ж здолеў Народ так абурыць? Усё той жа, хто доўга нас усіх дурыць».

«Интересно, а государственные средства массовой информации хоть как-то отреагируют на это событие? Или сказочку опять нам сочинят?».

«На несанкционированную акцию столько белорусов вышло. Гордость за этих людей».