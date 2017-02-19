В Минской области «бесплатно» раздавали квартиры 2 19.02.2017, 12:25

Председатель и главный бухгалтер ЖСПК придумали уникальную схему мошенничества.

Уже сейчас Комитет государственного контроля Минской области говорит об 11 подобных квартирах и не исключает, что их число после завершения расследования увеличится. Ведь проверка, которую ведомство провело в ЖСПК, — выборочная. Но и такой формат показал: уже бывшие председатель и главный бухгалтер придумали уникальную схему мошенничества.

Как заработать на бесплатном

Началась эта запутанная история еще в 2011 году, когда был достроен первый из четырех домов ЖСПК. Всего за несколько месяцев до сдачи его в эксплуатацию в списки будущих жильцов неизвестно каким образом попали новички. Документов о том, как и когда это случилось, в кооперативе не найдено до сих пор. Впрочем, как и бумаг, касающихся зачисления в члены ЖСПК отдельных будущих собственников квартир, вызвавших подозрения у представителей Комитета госконтроля Минской области. К слову, членские взносы уплатили далеко не все из них. А полную стоимость квартир к концу строительства домов не внесло 11 человек. Тем не менее собственниками они стали официально. Ведь всем им бывшие председатель и главный бухгалтер ЖСПК подписали поддельные справки, в которых указано, что перед кооперативом задолженностей нет.

Среди новоиспеченных владельцев квартир оказались по большей части знакомые друг с другом люди, а в некоторых случаях и родственники. По имеющимся у Комитета госконтроля Минской области данным, «бесплатную» жилплощадь зарегистрировали отец председателя ЖСПК (двухкомнатную квартиру), мать (четырехкомнатную) и экс-супруг (однокомнатную) главного бухгалтера. Причем мать главного бухгалтера кооператива в итоге стала владелицей двух квартир — двухкомнатную она купила у одного из новоявленных членов ЖСПК. Построенную матерью-пенсионеркой четырехкомнатную квартиру в итоге облюбовала… сама бывший главный бухгалтер. Которая выписывала те самые липовые справки об оплате стоимости квартир.

Надо сказать, что пока строилась ее четырехкомнатная квартира, мать сейчас уже бывшего главбуха кооператива изначально внесла на его счет 3 миллиона рублей. Это примерно 1 тыс. долларов по курсу до апреля 2011 года, когда дом был сдан в эксплуатацию. Полная стоимость 97-метровых хором равнялась 130 млн рублей, или примерно $43 300. Эти 130 миллионов пенсионерка, к слову, все же выплатила — правда, только в 2015 году. К тому времени в долларовом эквиваленте первоначальная стоимость квартиры упала… до 8 тысяч.

Большинство владельцев «бесплатных» квартир в итоге также оплатили их полную стоимость, почти все — уже после того, как официально их продали. И при этом прилично сэкономили в пересчете на доллары. А большая часть таких собственников сумели на квартирах неплохо заработать (по оценке Комитета госконтроля, около 5 миллиардов рублей «старыми»): почти все они были проданы по рыночной цене, превышающей ту, по которой жилплощадь строили, в 4—5 раз! Например, «трешку» в построенном в 2013 году доме продали за 924 миллиона рублей (более 102 тысяч долларов) при стоимости 210 миллионов рублей (чуть более 23 300 долларов).

Карман, где деньги лежат

В Комитете госконтроля Минской области подчеркивают, что отдельные владельцы «бесплатных» квартир с финансовой точки зрения не могли себе позволить их строительство. Доходы не позволяли. К слову, в КГК не исключают, что спустя годы, после регистрации прав собственности на квартиры, их стоимость оплачивали вовсе не владельцы, а некое «третье лицо».

— Платили за 3—4 человек сразу. Сложно представить, что собственники одного дома пришли в одно и то же отделение банка в один день, в одно время и выстроились друг за другом, чтобы оплатить полностью стоимость квартиры, — объясняет корреспонденту mlyn.by начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы Комитета государственного контроля Минской области Владимир Бондарь. — Тем более подозрительно, что все платежи за «бесплатные» квартиры (от 65 до 243 миллионов) шли на счет кооператива частями — до тысячи базовых. Могли бы внести все суммы целиком, но тогда пришлось бы предъявлять паспорт — закон требует, если сумма превышает тысячу базовых величин. Предполагаем, что личность оплачивающего скрывали намеренно.

В финансовый вопрос не вносят ясность и сами уже бывшие собственники квартир, часть которых уже за границей. Некоторые из оставшихся путаются в показаниях: не могут вспомнить, когда оплатили стоимость квартиры. Есть и те, кто уверяет: за жилплощадь на счет ЖСПК все до копейки перечислил еще в 2011 году. А, судя по документам, произошло это только в 2015-м.

По мнению руководства кооператива, восстановить движение финансовых потоков в кооперативе полностью было невозможно по одной простой причине: компьютер, на котором прежнее руководство вело бухучет, сломался. Вышел из строя жесткий диск — в доказательство у экс-председателя имеется документ. Все данные утеряны безвозвратно. Первичные платежные документы тоже не сохранились.

Приближенные и все остальные

«Великих комбинаторов» — председателя и главного бухгалтера, чья деятельность вызывает у Комитета госконтроля большие вопросы, сегодня в руководстве ЖСПК нет. Их сменили другие люди. А жильцы 4 домов разбились на два лагеря. Одни работой экс-председателя очень довольны, рассказывают, что ее заботами все дома построены в срок и к тому же дополнительно благоустроены. У других к бывшему руководству есть серьезные претензии. По большей части финансовые. Ведь, судя по официальным документам, почти каждый из владельцев 1 019 квартир всех 4 домов в свое время за них переплатил. Причем немало — до 15 неденоминированных миллионов. Общий долг ЖСПК собственникам квартир на момент проверки КГК составил почти 1 миллиард рублей «старыми». И возвращали эти переплаты, по словам недовольных жильцов, далеко не всем. Это, к слову, и стало причиной обращения собственников квартир данного кооператива в Комитет госконтроля с просьбой провести проверку.

Экс-председатель и главный бухгалтер, в свою очередь, уверяют, что не только сообщили о переплатах владельцам каждой из 1 019 квартир, но и приглашали забрать деньги. Но те, мол, сами этого не захотели.

Пока не ясно, каким образом удалось достроить кооперативные дома, в которых долгие годы отдельные квартиры были «бесплатными». В Комитете госконтроля Минской области говорят, что с этим будут разбираться уже совместно с правоохранительными органами, сотрудники которых приступили к тщательной проверке по всем вскрытым фактам и в ближайшее время дадут им правовую оценку. Кроме того, в Комитете госконтроля Минской области уверены: в жилищном строительстве пора навести порядок — законодательство в этой сфере необходимо усовершенствовать. Очевидно, что местные исполкомы зачастую не «в курсе» происходящего в кооперативах.