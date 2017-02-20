В минской квартире на 17-ом этаже горела сауна 13 20.02.2017, 11:01

19,062

Фото: МЧС

Как правило, наличие персональной бани — прерогатива владельцев частных домов и загородных коттеджей.

С трудом это благо ассоциируется с квартирами в многоэтажных домах. Но любители попариться зачастую рискуют и оборудуют бани прямо в ванной комнате на высоком этаже. В прошедшие выходные владельцам столичной квартиры такая парилка принесла неприятный сюрприз, сообщает onliner.by со ссылкой на Минское городское управление МЧС.

Сообщение о загорании в жилом доме №84 по улице Кропоткина поступило на «101» 18 февраля в 09:35. На место выехали спасатели. Как стало известно, произошло загорание деревянной обшивки парильного отделения на площади 6 кв. м в ванной комнате пятикомнатной квартиры. Просторное жилье с удобствами располагается на 17-м этаже.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В подъезде сработала система противодымной защиты. Обошлось без пострадавших и эвакуированных.