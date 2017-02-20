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20 февраля 1918 года белорусские войска вступили в освобожденный от большевиков Минск

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  • 20.02.2017, 12:17

Белорусские отряды контролировали северо-западную часть города вместе с площадью Свободы.

19-20 февраля 1918 белорусские войска вместе с польским корпусом генерала Юзефа Довбор-Мусницкого взяли под свой контроль Минск после того, как большевики покинули город, спасаясь от приближающихся немецких войск, сообщается на сайте Рады БНР.

Была создана общая белорусско-польская военная комендатура, город был разделен на два сектора.

Белорусские отряды контролировали северо-западную часть города вместе с площадью Свободы.


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