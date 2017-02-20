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В Минске эпидемия гриппа?

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  • 20.02.2017, 18:00

Читатели charter97.org сообщают, что больницы «забиты под завязку».

«Просьба изучить вопрос по поводу эпидемической обстановки в Минске. У дочки в школе №159 в начале прошлой недели пришли на урок только 8 человек из класса.

Со слов участкового врача, им запрещено выставлять диагноз грипп. Всем лепят ОРВИ. С младшим сыном сейчас в инфекционке. Отделения забиты под завязку. Лежим в санпропускнике. Со слов местного врача, «официально эпидемической обстановки у нас нет», - написала читательница Charter97.org.


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