В Минске эпидемия гриппа? 1 20.02.2017, 18:00

Читатели charter97.org сообщают, что больницы «забиты под завязку».

«Просьба изучить вопрос по поводу эпидемической обстановки в Минске. У дочки в школе №159 в начале прошлой недели пришли на урок только 8 человек из класса.

Со слов участкового врача, им запрещено выставлять диагноз грипп. Всем лепят ОРВИ. С младшим сыном сейчас в инфекционке. Отделения забиты под завязку. Лежим в санпропускнике. Со слов местного врача, «официально эпидемической обстановки у нас нет», - написала читательница Charter97.org.