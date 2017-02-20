Деньги окружения Януковича могут раздать семьям павших за Украину 20.02.2017, 20:55

Виктор Янукович

Фото: Reuters

Кабмину Украины предлагают выплатить семьям по 46 тысяч гривен за счет средств, уплаченных экс-чиновниками времен Януковича.

Кабинету министров Украины предлагают распределить 152 млн грн, уплаченные в бюджет экс-замглавы Государственной налоговой службы Андреем Головачом и экс-замминистра экономики Александром Сухомлином, между семьями погибших во время Революции достоинства и в зоне проведения АТО. Об этом сегодня сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает liga.net.

Он отметил, что соответствующее обращение к главе правительства Владимиру Гройсману по просьбе Генпрокуратуры приняли народные депутаты - члены бюджетного комитета Верховной Рады.

«Все члены бюджетного комитета сегодня единогласно проголосовали за обращение к премьер-министру с тем, чтобы 152 млн грн, которые уже взысканы с членов преступной организации Януковича как так называемый профицит и непредусмотренные доходы бюджета, были распределены между семьями членов Небесной сотни - 106 человек - и родственниками всех убитых военнослужащих, которые погибли за период проведения АТО, а это 3150 человек», - сказал Матиос.

По его словам, в случае положительного решения Кабмина семьи погибших майдановцев и участников АТО (бойцов ВСУ, добровольческих батальонов, Нацгвардии) получат по более чем 46 тысяч грн.

Также военный прокурор продемонстрировал документы, подтверждающие уплату вышеупомянутых средств и их поступление в госбюджет. Как отметил Матиос, деньги были зачислены в госказну в конце декабря 2016 года как «другие поступления».

При этом чиновник подчеркнул, что Головач и Сухомлин как члены окружения Януковича полностью признали свою вину и дали разоблачительные показания «как по горизонтали, так и по вертикали» преступной организации. Ввиду этого суд назначил им реальные меры наказания, но с испытательным сроком.

По словам Матиоса, показания Головача и Сухомлина касаются не только беглых представителей окружения Януковича, но и тех, кто сейчас находится в Украине.

15 февраля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-заместитель главы Государственной налоговой службы Андрей Головач пошел на сделку со следствием и заплатил 130 млн грн.

9 августа 2016 года сообщалось, что суд арестовал Головача. Его и еще четырех чиновников налоговых органов времен министра доходов и сборов Александра Клименко подозревали в незаконном возмещении НДС на сумму 3,2 млрд грн предприятиям с признаками фиктивности, находившимся под контролем преступной группы Януковича, Клименко и экс-премьер-министра Николая Азарова.

11 июня 2016 года сообщалось о задержании замминистра экономического развития в правительстве Азарова Александра Сухомлина. Экс-чиновника подозревали в том, что он в 2010-2014 годах, будучи на посту главы аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, находясь в сговоре с Януковичем, Азаровым и олигархом Сергеем Курченко, незаконно завладел газом ПАО Укргаздобыча и ПАО Укрнафта на сумму более 2 млрд грн.