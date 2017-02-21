Особенности коррупции и кадровой политики города шахтеров (часть 3) 5 21.02.2017, 14:51

Александр Молочко

Активист из Солигорска опубликовал продолжение своего расследования.

Сайт Charter97.org публиковал две первые части расследования активиста из Солигорска Александра Молочко о коррупции на «Беларуськалии».

На днях активист обнародовал продолжение своего расследования.

Речь в материале шла о шикарной жизни священнослужителей солигорщины, в том числе и за счет ежемесячных отчислений горожан на строительство Христорождественского собора в городе Солигорске. Были приведены конкретные факты жизни не по средствам, однако никакой реакции правоохранительных структур не последовало. А что же руководство ОАО «Беларуськалий»?

Сначала появилось обращение генерального директора Головатого Ивана Ивановича, к работникам руководимого им предприятия, об оказании посильной материальной помощи в завершении строительства, а затем было принято решение о выделении необходимых 2.5 мн. долларов на завершение этого самого строительства. Разница только в том, что уголовных дел в отношении солигорских священнослужителей на момент выделения денег, как это было с Лапусто Александром Антоновичем, возбуждено не было, как не возбуждено их и в настоящее время. Все они были только сняты со своих церковных должностей. Кстати, несмотря на то, что была вроде бы как выделена окончательная сумма для завершения строительства, с работников ОАО «Беларуськалий» по-прежнему взыскивают «добровольные отчисления». Кому и куда?

В данном контексте стоило бы упомянуть о еще одном значительном кадровом функционере в системе управления ОАО «Беларуськалий». Речь идет о «непотопляемом» и, по мнению работников ОАО «Беларуськалий», вечном, нынешнем заместителе генерального директора по идеологической работе и кадрам – начальнике отдела кадров Махлае Анатолие Владимировиче.

Тут речь пойдет не о «детках», а о зяте. Еще в конце 2014 года появилась информация о том, что зять Анатолия Владимировича некий Александр Мишаев, вернувшийся из мест лишения свободы, является одним из учредителей очень известной в Солигорске частной строительной организации СМУ-200. СМУ-200 в свою очередь получает очень прибыльные подряды от ОАО «Беларуськалий». Получает подряды, в том числе и на территории 1РУ ОАО «Беларуськалий», руководителем которого является знаменитый директор 1РУ Горбачев Александр Стефанович, который давно уже должен был покинуть свой пост в связи с достижением пенсионного возраста, но в очередной раз уже неоднократно умудряющийся продлить себе трудовой контракт у этого самого Махлая Анатолия Владимировича с одобрения генерального директора ОАО «Беларуськалий» Ивана Ивановича Головатого, чего не удается сделать рядовым работником ОАО «Беларуськай» по достижении этого самого пенсионного возраста.

Уже в этом году Александру Стефановичу исполнится 65 лет. Наверное, Александр Стефанович является незаменимым управленцем в кадровой системе ОАО «Беларуськалий»? И это на фоне того, что на всех остальных рудоуправлениях уже давно сменились директора, и проблем с незаменимыми специалистами там не возникло…

Александр Стефанович много лет совмещает свое директорство на 1РУ с председательством в участковой избирательной комиссии Солигорского участка для голосования №24 по Солигорскому городскому избирательному округу №68 на поприще чего и прославился благодаря интернету.

О том, кто входит в состав избирательной комиссии по Солигорскому городскому избирательному округу №68, чуть позже.

Кстати, неоднократный и очевидный нарушитель избирательного, а следовательно и уголовного, кодексов, так и не привлеченный прокурором Солигорского района к ответственности, является лауреатом государственной премии. Но, как видно из примера Лапусто Александра Антоновича, если дана команда сверху, то и почетные звания не спасают.

А еще в этом году 1РУ ОАО «Беларуськалий» под чутким руководством Горбачева Александра Стефановича заняло первое место по культуре производства. И это на фоне падения качества продукции, выпускаемой 1РУ, после знаменитого на всю страну пожара.

И пока по всей стране работники 1РУ ОАО «Беларуськалий» ездили по командировкам выбивать вагоны с спрессовавшимся гранулированным концентратом, поскольку склад сгорел и его погрузку осуществляли сразу в вагоны, директор 1РУ получал звание самого культурного производственника. За какие такие заслуги?

Что касается Анатолия Махлая и его зятя, то очевидно, что Анатолий Владимирович не знаком с текстом обязательства по соблюдению ограничений, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», которое является приложением к приказу генерального директора ОАО «Беларуськалий» от 18.01.2016 №44, т.е. самого Ивана Ивановича Головатого.

Нет, Анатолий Владимирович все прекрасно знает, но на него данное обязательство не распространяется, поскольку Анатолий Владимирович входит в состав избирательной комиссии Солигорского городского избирательного округа №68, о котором я уже упоминал, и в состав которого входит Солигорский участок для голосования №24, председателем избирательной комиссии которого является, так же мной уже упомянутый, Горбачев Александр Стефанович. В вышеупомянутую комиссию Солигорского городского избирательного округа №68, помимо чиновников от Солигорского райисполкома, входят некоторые подчиненные Анатолия Владимировича. Анатолий Владимирович Махлай курирует деятельность всех тридцати избирательных участков по городу Солигорску, т.е. по Солигорскому городскому избирательному округу №68 и обеспечивает выведение нужного и окончательного результата в период проведения разного рода избирательных кампаний, а «непотопляемось» на своей должности и освоение денежных средств ОАО «Беларуськалий» посредством СМУ-200 это так, бонус от местной власти за тяжелый труд в комиссии.

Анатолий Владимирович и агитацию всегда рад провести за нужного кандидата с подчиненными ему работниками ОАО.

По всей видимости, у новоиспеченного генерального подрядчика ООО «Строительно-монтажное управление №200» (СМУ-200), не возникает никаких проблем с получением этих самых подрядов от ОАО «Беларуськалий». С профессиональными инженерно-техническими кадрами у СМУ-200 и персонально у одного из его совладельцев и по совместительству зятем Махлая Анатолия Владимировича господина Александра Мишаева, также не должно возникать никаких проблем. Анатолий Владимирович по роду своей деятельности в ОАО «Беларуськалий» ведает не только идеологией, но и всеми кадрами и когда надо перенаправит кого надо и куда надо из ОАО в ООО: поможет с трудоустройством, уходящим на пенсию ИТР-цам ОАО «Беларуськалий» и всегда вспомнит в этом плане о тех, кто активно из действующего управленческого состава ОАО «Беларуськалий» лоббировал интересы организации зятя. С профессиональными же рабочими у СМУ-200 в ближайшей перспективе вообще не будет никаких проблем. «Почему?» - спросите вы. Еще в августе 2014 при предыдущем генеральном директоре ОАО «Беларуськалий» Кириенко Валерии Михайловиче одно из структурных подразделений ОАО «Беларуськалий», входившее в его состав, бывшее РСМУ ныне УСП «Трест «Реммонтажстрой», было подвергнуто аутсорсингу.

Выражаясь по-простому, было сброшено как балласт с бюджета ОАО «Беларуськалий» и пущено на вольные хлеба в вольное плавание, как самостоятельное предприятие. Данное решение было поддержано и новым, назначенным в конце 2014 года, ныне действующим, генеральным директором ОАО «Беларуськалий» Головатым Иваном Ивановичем.27 ноября 2014 года на встрече с Советом представителей Независимого профсоюза горняков Иваном Ивановичем было заявлено следующее:

«Работа по аутсорсингу будет продолжена. С 1 августа планируем вывести автотранспортный цех, а в 2015 году закончим модернизацию мясоперерабатывающего комплекса и в 2016 году планируем вывести сельхозцех «Величковичи» в самостоятельное подразделение».

Исходя из слов Ивана Ивановича, произнесенных на этой же встрече, проблемы (различного рода) у вновь образованного после аутсорсинга УСП «Трест «Реммонтажстрой» возникали только первые два месяца с момента отделения от ОАО «Беларуськалий», а на момент проведения встречи организация уже находилась в финансовом плюсе. Прошло два года – зарплаты в УСП «Трест «Реммонтажстрой» резко упали, количество подрядов от ОАО «Беларуськалий» значительно поубавилось, а на 2017 год запланированы значительные сокращения. Самостоятельной организации без поддержки руководства бывшего нанимателя и работодателя хватило ровно на два года…. Зато ее нишу успешно осваивает организация зятя Махлая Анатолия Владимировича СМУ-200. Куда сокращенные из УСП «Трест «Реммонтажстрой» рабочие побегут трудоустраиваться? Конечно же, в успешно функционирующее ООО «Строительно-монтажное управление №200» (СМУ-200)….

Вообщем, схема стандартная и стара как мир: осуществили аутсорсинг; предоставили самостоятельность государственному подразделению государственной же компании; вогнали в проблемы и довели до неудовлетворительного финансового состояния; частично заняли ее нишу посредством коммерческой строительной организации, пользуясь исключительной поддержкой руководства ОАО «Беларуськалий», а теперь еще будут выкачивать из нее рабочий ресурс посредством сокращенных квалифицированных рабочих. Вот и все. Дальше только процесс банкротства УСП «Трест «Реммонтажстрой» и процветание ООО «Строительно-монтажное управление №200» (СМУ-200)…. Такой опыт уже есть – это ЗАО «Солигорский завод технологического оборудования».

Данному промышленному объекту не помог и визит председателя «совета республики» Михаила Мясниковича, который был показательно организован в июле 2016 года при участии генерального директора ОАО «Беларуськалий» Головатого Ивана Ивановича. Обещали поддержать и не оставить в беде, но уже сегодня то, что закупалось у данного завода, закупается ОАО «Беларуськалий» на скорую руку кем-то организованном производстве в городском поселке Уречье Любанского района Минской области. Кем, интересно, организовано это производство?

Теперь вспоминаем о трех поручения от президента вновь назначенному генеральному директору: обеспечить значительный рост поступлений валютной выручки, разобраться с необоснованными тратами валюты и с фирмами, где детки руководителей ОАО «Беларуськалий» получают подряды с помощью своих родителей-руководителей.

Из данного перечня фирмы и необоснованные траты, как мне кажется, отпадают, а вот обеспечение значительного роста поступлений валютной выручки – задача выполнена. Вот только за последние два года для выполнения данной задачи территорию промышленных площадок ОАО «Беларуськалия» пришлось завалить трупами, инвалидами и калеками. Столько несчастных случаев с различными исходами за относительно короткий период на ОАО «Беларуськалий» не было еще никогда. И все ради одной цели – обеспечить работоспособность любой ценой в тяжелые для власти времена. Вопрос по фирмам и необоснованным тратам остается открытым и адресуется нынешнему руководителю службы внутренней безопасности ОАО «Беларуськалий» Коваленко Виктору Александровичу.

Продолжение следует