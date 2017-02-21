Додон решил поменять Конституцию 4 21.02.2017, 16:38

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Игорь Додон

Президент Молдовы намерен получить право распускать парламент.

Президент Молдова Игорь Додон в ближайшие дни предложит внести поправки в конституцию, чтобы иметь право распускать парламент. Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам встречи с председателем парламента Андрианом Канду и премьер-министром страны Павлом Филипом, пишет kommersant.ru.

«Я остаюсь верен своей позиции и выступаю за досрочные парламентские выборы, как этого хочет большинство граждан Молдовы. В ближайшие дни мы обратимся к парламенту с этой инициативой и надеемся, что она будет рассмотрена»,— заявил Додон. Президент пояснил, что на данный момент рассматриваются две возможности: изменение только той статьи, которая касается роспуска парламента, или же концептуальные поправки в конституцию, которые позволят преобразовать Молдову из президентской в парламентскую республику.

Сейчас в Молдове парламент и правительство контролирует называющая себя проевропейской Демократическая партия, которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк. Он считает, что предложения президента не будут реализованы, учитывая, что условия, при которых могут быть назначены досрочные выборы, четко предусмотрены в конституции. Ранее Владимир Плахотнюк также обещал не позволить Игорю Додону изменить внешнеполитическую ориентацию страны. Напомним, в декабре прошлого года новый президент Молдовы назначил советников, имеющих давние и прочные связи в Москве, а со здания президентской резиденции убрал флаг Евросоюза, висевший там четыре года.