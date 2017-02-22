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Казино будут принимать заявления от игроманов на запрет посещения

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  • 22.02.2017, 16:43
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Принимать заявления от белорусов игорные заведения начнут с 28 февраля.

В Беларуси с 28 февраля казино и иные игорные заведения обязаны принимать заявления от игроманов, которые решили ограничить себя в посещении таких заведений, сообщили в министерстве по налогам и сборам во вторник. Новые требования введены указом Лукашенко от 25 августа 2016 г. № 319, пишет interfax.by.

«С 28 февраля 2017 года организатор азартных игр обязан обеспечить прием заявления от физического лица, принявшего решение об ограничении себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх», - проинформировали в МНС. Игорные заведения обязаны также своевременно вносить достоверные сведения о таких лицах в соответствующий перечень и выдавать физлицу, подавшему заявление, документ, формируемый специальной компьютерной кассовой системой (СККС), отметили в министерстве.

Там напомнили, что с 28 февраля в Беларуси заработает перечень физических лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

В него с этой даты будут вноситься сведения об игроманах, принявших решение об ограничении себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. Организаторы азартных игр должны сделать это в день подачи такого заявления посредством СККС, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, отметили в МНС.

Кроме того, с 28 февраля посредством СККС будет осуществляться проверка физических лиц, посещающих игорные заведения, на предмет наличия сведений о них в перечне.

Указом Лукашенко № 319 определено, что ведение перечня, доведение его до сведения организаторов азартных игр и предоставление доступа к нему осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» посредством использования СККС.

В этой связи всем организаторам азартных игр необходимо до 28 февраля 2017 года обратиться к обществу с ограниченной ответственностью «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» для получения доступа к перечню.

Белорусское законодательство запрещает организаторам азартных игр допускать в игорное заведение людей, которые приняли решение ограничить себя в посещении игорных заведений.


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