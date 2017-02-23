В России пытаются зарегистрировать «Диванные войска» 2 23.02.2017, 15:01

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Уже готовится выпуск специальной обуви, одежды и учебных материалов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подана заявка на регистрацию бренда «Диванные войска».

Товарный знак, как указано в заявке, регистрируется по параметрам, которые позволяют выпускать и продавать печатную продукцию, учебные материалы, одежду и обувь, а также заниматься рекламой. Заявитель — мужчина по имени Геннадий Ложкин, пишет lenta.ru.

По мнению президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, под этим брендом могут выпускать различную одежду, например могут производиться подарочные майки для мужчин, склонных к бездействию на диване.