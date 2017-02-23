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День рождения Малевича в Витебске отметили выставкой

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  • 23.02.2017, 18:38
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Свои работы для проекта представили витебские художники.

Выставочный проект Constructio, посвященный художнику, педагогу, теоретику искусства, философу Казимиру Малевичу и приуроченный к его дню рождения (23 февраля 1879 года), открылся сегодня в филиале Витебского центра современного искусства «АРТ-пространство «Толстого,7», передает БелТА.

«Этот проект не столько для нас, художников, сколько для просвещения жителей города, потому что у широкой публики даже по поводу такой известной личности, как Казимир Малевич, очень много вопросов, - пояснила куратор проекта Галина Васильева.- В день рождения художника в память о нем мы пробуем если не ответить на эти вопросы, то хотя бы подвести человека к самостоятельному осознанию ценности его творчества, а также роли художественных открытий авангардного искусства начала ХХ века, в частности, супрематизма. А также познакомить зрителей с творчеством современников, которые творят под влиянием тех идей».

Свои работы для проекта представили витебские художники: организатор творческого объединения «Квадрат» Александр Малей, автор и куратор ежегодного проекта Abstract Василий Васильев, а также Александр Слепов, Анастасия Ганчарова, Кирилл Демчев, Антонина Фалей, Геннадий Фалей, Татьяна Маклецова.

«Это уже легенды нашего города. Конечно, они развили идеи, заложенные в прошлом веке, и творят уже свое искусство. Но и его, как и творчество Малевича, простыми словами не объяснить. Вообще, в таком направлении - конструктивном - работают единицы. Это не поп-культура. Поэтому то, что в Витебске образовалась целая группа таких людей, уникально», - заключила Галина Васильева.

Витебск занял важное место в биографии Казимира Малевича. Приехав сюда в 1919 году в качестве преподавателя Витебского народного художественного училища, он проработал в городе три года. Именно в Витебске Малевич написал свои лучшие теоретические труды, полностью реализовал разработанную им педагогическую программу.


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