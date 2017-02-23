Путин назвал сирийский поход «Адмирала Кузнецова» «успешным» 25 23.02.2017, 20:48

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Несмотря на два разбившихся палубных истребителя — МиГ-29К и Су-33 - президент РФ назвал поход «успешным».

Поход российской корабельной группы, возглавляемой тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», к берегам Сирии был «личной инициативой» президента России Владимира Путина. Об этом глава России заявил на встрече с военными моряками, участниками похода, передает «Интерфакс».

«Министр [обороны] и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему — это моя личная инициатива», — приводит его слова агентство.

Также в ходе встречи с моряками президент отдельно поблагодарил представителей промышленности, отметив, что они «в короткие сроки подготовили технику и материальную часть». «Они подготовили вас, а вы блестяще справились с поставленными задачами», — сказал Путин. «В ходе выполнения боевой задачи», по его мнению, моряки преодолели все «сложности».

«Задача была непростая и комплексная. Очень приятно, что вы справились со всеми ее составляющими», — сказал российский лидер. Поход «Адмирала Кузнецова» он назвал «безусловно хорошим шагом в развитии российского военного флота во всех его компонентах».

«Вы совершили успешный сложный поход в условиях, прямо скажем, противодействия нашим усилиям в борьбе с международным терроризмом, а не помощи от некоторых наших так называемых партнеров», — заключил Путин, подчеркнув, что во время этой операции «много было сделано впервые: это и применение современной техники — имею в виду не только применение МиГ-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия».

Корабли авианосной группы Северного флота во главе с «Адмиралом Кузнецовым» вышли в поход 15 октября прошлого года. На североморский рейд они вернулись 8 февраля.

По подсчетам РБК, на этот поход Россия потратила от 7,5 млрд до 10 млрд руб. При этом дороже всего российскому бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя — МиГ-29К и Су-33. На их замену могло уйти от $70 млн до 103,4 млн (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб. по курсу ЦБ на дни аварий).