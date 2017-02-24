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Нардеп Украины: Мое «похищение» было спецоперацией СБУ

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  • 24.02.2017, 12:26
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Алексей Гончаренко
Фото: УНИАН

Депутат Гончаренко выступил в роли «наживки».

Алексей Гончаренко сообщил детали спецоперации силовиков по инсценировке его похищения, пишет unian.net. Он стал «участником спецоперации украинских силовых структур по обезвреживанию очередной террористической группировки, которая планировала ряд преступлений в Одессе и Одесской области».

На вопрос, знал ли он заранее об этой спецоперации, политик ответил: «Да. Эта операция продолжалась много недель. Эту группировку вели, документировали их разговоры, получая соответствующие санкции суда. Там была тщательная и кропотливая работа СБУ. Я на каком-то этапе был уведомлен о том, что одним из объектов атаки для этой группировки был выбран именно я».

Гончаренко отметил, что вчера вечером он еще был в Киеве, а потом поехал в Одессу.

«Утром я появился, чтобы они увидели, что я уже в Одессе. Далее был инсценировано мое похищение. Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, выехали на соответствующее место, куда меня должны были доставить для совершения расправы. Там они были задержаны сотрудниками СБУ, у них было изъято орудие. То есть кислота, оружие, средства пыток», - сказал он.

Как сообщалось ранее, сегодня появилась информация, что в Одессе похитили депутата Гончаренко. Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и причинение увечий Гончаренко.

По данным прокуратуры, организатором подготовки похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев, который является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе. Злоумышленники собирались нанести Гончаренко тяжелые телесные повреждения - облить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. В прокуратуре сообщили, что Кушнареву уже подписано и вручено подозрение. Еще одним участником преступной группировки, по данным прокуратуры, является бывший украинский военный, который недавно получил гражданство Российской Федерации.


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